„Já jsem významný hráč a mám právo podpořit, koho chci.“ Novotného rozzlobil výsledek Valenty v 1. kole senátních voleb

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) se na svém Twitteru věnuje tématu senátních voleb. Jde mu o to, že do druhého kola v obvodu Uherské Hradiště postoupili Ivo Valenta (za Soukromníky) a Josef Bazala (KDU-ČSL).

Výsledky ukázaly, že Valenta získal 31,23 procenta hlasů, druhý Bazala dostal 30,94 procenta.

Člen ODS vyslovil podporu Bazalovi, ale způsobem urážek na adresu jeho soupeře.

„Rád bych vyjádřil podporu lidovci Josefu Bazalovi v boji s kujónem Ivem Valentou. Sponzora Trikolóry může volit jen duševní mrzák. Ivoše jako takového jen hlupák. Nevěřím mu ani dobrý den i bez Trikolóry. Je mi fuk, že jej podpořil Miloš Vystrčil a dává nám peníze. Zloun!“ nešetří své emoce Novotný.

Později v komunikaci s uživateli Twitteru pod zveřejněným výrokem politik svůj postoj argumentoval ve svém stylu.

Rád bych vyjádřil podporu lidovci Josefu Bazalovi v boji s kujonem @ValentaIvo. Sponzora @volimtrikoloru může volit jen duševní mrzák. Ivoše jako takového jen hlupák. Nevěřím mu ani dobrý den i bez Trikolory. Je mi fuk, že jej podpořil @Vystrcil_Milos a dává nám peníze. Zloun! — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) October 6, 2020

​„Já jsem významný hráč a mám právo podpořit, koho chci. Valenta je prostě jen nějaký Valenta, co mu to žerou támhle na jižní Moravě. Je levej, jsem o tom přesvědčený a je sponzor Trikolóry,“ uvedl s tím, že podle jeho slov má Valenta předsudky vůči muslimům.

V diskuzi na sociální síti zazněly některé připomínky a otázky. Uživatelé se zajímali, v čem je řeporyjský starosta „významný hráč“.

Novotný se opět ukázal, že přebytek skromnosti nemá.

„V tom nahodit udičku a čapnout první vemeno, co nepopírá můj humor. Jo a jsem významná celebrita a jeden z nejznámějších politiků v zemi,“ zdůraznil.

„Není Ivoš v senátorském klubu ODS a podporuje ho Vystrčil, starosto. Každý hlas se na volbu předsedy senátu může hodit, nebo ne?“ dotazuje se dále Petr Kuz.

I na tohle zazněl zcela nedecentní reakce od řeporyjského starosty.

„Prosím vás, vše co píšete, je pravda. Mám v piči. Valenta je šmejd, dobře ví, proč strká peníze do ODS a samozřejmě bude dál hlasovat, jak mu řekneme. Mou podporu nemá,“ poznamenal Novotný.

Někteří sledující se vyslovili k poznámce Novotného o předsedovi Senátu.

„Vystrčil podpořil Valentu? To ty hodnoty rychle erodujou,“ zareagoval uživatel se jménem Jachym Cepicky.

Nesouhlas s hodnocením Novotného vyjádřil uživatel se jménem MK.

„Proč zloun? Třeba v UH se díky němu drží ODS u moci už spoustu let a tím vzniklo spoustu dobra a město jde nahoru. Duševní mrzáctví jsou tyhle zbytečný urážky. Trikolóra má sice pár stupidních nápadů, ale většina ostatních stran ještě násobně víc,“ uvedl.

Další komentující ukázali, že slova Novotného vážně neberou.

„To jsou takový ty obecné keci. Nějaké zdůvodnění (bez slova koště) by nebylo. Když napíšu, že jste vy duševní mrzák, je to stupidní, chce to zdůvodnit. Tak to nepíšu. Ne?“ zareagoval Hawkeye Pierce.

Objevili se i takoví, kteří Novotnému připomněli něco na adresu oblíbence řeporyjského starosty.

„On ten Bazala je taky pěkný vykuk. Ale to bys musel znát problematiku zlínské nemocnice,“ poznamenal Pavel Dvořák.