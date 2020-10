„To se opravdu našlo tolik hlupáků, že toto protislovenské hovado sedí v EP?” Lidé smetli poslancův návrh o demokracii

Jedná se o návrh zavedení nástroje na objektivní a pravidelné hodnocení stavu demokracie a právního státu ve všech členských zemích EU. Zároveň se v ní počítá s možností odejmutí kontroly nad rozdělováním evropských peněz pro ty státy, které by v hodnocení neobstály, protože systematicky pošlapávají principy právního státu a demokracie.

Proti návrhu se dlouhodobě vyhrazují především Maďarsko a Polsko, které jsou kritizovány za zasahování do nezávislosti soudnictví nebo klientelismus.

Europoslanec považuje schválení zprávy většinou v EP za dobrou zprávu pro obraz Slovenska v Evropě.

Jenže nadšení politika, jak ukazují komentáře na sociální síti, nesdílí zdaleka všichni.

Bývalá poslankyně Národní rady Slovenské republiky Martina Šimkovičová stručně, ale obsahově okomentovala dotyčnou událost.

„Věřím, že na moji stránku nechodí lidé, kteří toto volili. Vždyť co by zde hledali. Tak jako jsou pro mě mnozí inspirací a učím se od nich, tak tento člověk je pro mě ostuda,” napsala na Facebooku.

Sledující ve svém hodnocení osobnosti Šimečky a jeho aktivit šli o hodně dál.

„To se opravdu našlo tolik hlupáků, že toto protislovenské hovado sedí v Evropském parlamentu? Kdy se konečně poučíme? Většina volby do EU parlamentu ignorovala, vždyť nač bych volil někoho, aby se měl dobře z několikatisícového platu, že? Mně je jedno, ať vydělává i deset tisíc, ale ať zastupuje slovenské zájmy. Při tom malém počtu poslanců, co tam máme, si nemůžeme dovolit mít tam vlastizrádce. Lidé, probuďte se,“ stojí v poznámce Dušana Michalce.

S ním souhlasil i Róbert Lehocký.

„Je to obyčejný krypl - ( ‚slangový‘ výraz pro mrzáka, postiženého člověka, invalidu)… ale to je to, co EU potřebuje, čím více takových chudáků, tím snadněji se jí podaří ovládnout jednotlivé státy a podrobit si je svému diktátu,“ podotkl.

Padla i další obvinění na adresu slovenského politika, který by v podstatě měl hájit zájmy své vlasti.

„Ještě před pár lety by lidé jako Šimečka, Kiska, atd. dostali šibenici za velezradu… dnes je platíme ze svých daní a reprezentují nás v EP… co se to stalo???“ ptá se Martin Vpodsvetíprezývanýsako Danco.

„Maďaři na takového člověka používají výraz ‚g@ci‘ nebo ‚fehérjekezdemény‘. Patří na smetiště dějin!!! Bohužel na Slovensku se nepublikují informace v dostatečném množství o podobných slovenských zednářích, přičemž žijí mezi námi a jsme jejich otroky,“ varuje Tibor Lelkes.

V diskuzi nechybí ani vysvětlení kroku Šimečky.

„Chlapec se chce zalíbit. Aby tam zapadl. A zřejmě mu to jde,“ vyslovila se Ivona Jakubova.

Někteří přišli i se svým návrhem ohledně europoslance.

„Co tak vzít mu za velezradu slovenské občanství ... pak by tam už za SR sedět nemohl,“ nabídl Karol Čampa.