Fiala se ze sebe pokusil udělat spasitele národa. Přečtěte si, co z toho vyšlo

„Situace je podle aktuálních informací extrémně špatná. Prosím Vás proto o odpovědné jednání. Musíme se pokusit šíření viru zastavit. Už to nemá nic společného s běžným politickým soupeřením. Nerespektováním nařízení se nevymezujete vůči Andreji Babišovi, Romanu Prymulovi či komukoli jinému. Situace se vládě totálně vymkla z rukou a jinak, než společně, to nezvládneme. Možná se v tuto chvíli pandemie netýká zdravotně přímo Vás, ale týká se třeba Vašich blízkých nebo přátel. Ale hlavně, další vypnutí země z důvodu přetížených zdravotnických kapacit by se ekonomicky týkalo úplně všech. Prosím, buďme zodpovědní a zvládneme to,“ napsal.

V této souvislosti politik uznal, že vládní strategie byla dosud neúspěšná.

„Nedokázali jsme druhou vlnu ani přibrzdit, ani ji nemáme pod kontrolou, a ani dnes jsme nedostali uspokojivé odpovědi na některé otázky,“ poznamenal s tím, že testování je dosud nedostatečné a trasování nestíhá nárůst.Při současné rychlosti viru už zřejmě ani stíhat nebude. Proto musíme všichni znovu zabrat a v tuto chvíli je asi jedinou naší zbraní 14denní disciplína a sebezapření, musíme to prostě zkusit,“ dodal.

Na závěr Fiala přišel s výzvou a plány.

„Pak přijde čas, abychom vládě vystavili účet. Současný alarmující stav je obrovské selhání vlády a za to musí nést odpovědnost. Ale teď je naší primární společenskou povinností zastavit dynamické šíření covidu co nejrychleji. Nepodceňujte prosím současný stav, buďte ohleduplní a zodpovědní. Musíme to společně zvládnout,“ zdůraznil.

Pod příspěvkem se objevily stovky komentářů, kteří svědčí o nesouhlasu s příspěvkem lídra ODS.

„My se, pane předsedo, čtrnáctidenně zatínáme již od začátku března a zatím je nám to k prdu. Zatněte se teď pro změnu vy a buďte zticha jako doposud. Váš ‚účet vládě‘ nikomu hypotéku nezaplatí a děti se z něho nenají,“ zkritizovala politika Lenka Drnková.

„Najednou vylezl z díry a dělá spasitele,“ okomentovala Fialu Jana Šmídlová

Další vyslovili nepochopení slov, která uvedl lídr ODS:

„Co je to zase za kecy? Myslím, že ta vaše opatření se všude dodržují, roušky všude už měsíc, a výsledek? Kde berete ty čísla? Nebo že by roušky byly k ničemu? Jak dlouho budete hrát tohle divadlo?“ dotazuje se uživatel se jménem Just Brigit.

„Říkáte, že ekonomiku nezastavíte, ale opak je pravdou a nikoho to nezajímá, každý kouká sám na sebe,“ odsoudila názor politika Eva Fračková.

Některé komentáře ukazují, že Fialovi příznivci jsou zklamaní.

„No bravo ODS, už je po volbách, tak změníme rétoriku a jako ovce s davem. Ani slovo od opoziční pravicové strany o podpoře postižených podnikatelů. Sorry jako, ale zklamali jste mne,“ zareagoval David Peterka.

„Opravdu lituju, že jsem vám minulý týden dal hlas,“ napsal Pavel Moravec.

„Toto vaše prohlášení je pro mě velké zklamání. Copak nevidíte, jak se účelově vyrábějí covid pozitivní případy?“ zareagoval Tomáš Míka.

Další si všimli změny v řeči předsedy ODS.

„Ale, ale pan Fiala nám začal zpívat jinou písničku? Konečně mu došlo, o co kráčí, anebo tak ho přesvědčily výsledky voleb?“ ptá se Ewa Jarolimek