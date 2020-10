Stonjeková: Klaus mladší se nepoučil od svého otce a propadl

Stonjeková na svých sociálních sítích publikovala rozsáhlou analýzu relativního volebního neúspěchu Trikolóry. Někteří její členové, včetně těch ve vedení strany, se na ni prý příležitostně obracejí a táží se, proč hnutí u voleb propadlo.

„Často se se mnou baví a jejich myšlenky, otázky, úvahy a obavy mají jeden společný jmenovatel, který by se dal shrnout asi takto: „Měli jsme to dobře našlápnutý, vypadalo to nadějně, ale pak se něco stalo a my nevíme co. Nevíme, proč to nevyšlo, nevíme, co je špatně a proč to nefunguje.“ O tom hlavním, co je špatně, si povíme níže, ale hned na úvod je třeba říct, že tento pocit Trikařů je do značné míry zapříčiněn tím, co bych nazvala jako „zkreslení sociální bubliny“. Prostě když se Trikaři setkávají s Trikaři nebo s podobně politicky naladěnými lidmi, diskutují o politice a ukazují na fotkách tři prsty, tak se snadno vytvoří dojem, že věci jsou nějak,” napsala Stonjeková. V podobné situaci se údajně ocitají odpůrci ANO předsedy vlády Andreje Babiše, kteří své sociální bublině zase nejsou schopni najít nikoho, kdo by ANO volil.

„Lidé jsou zkrátka dneska chyceni v sociálních bublinách a mají pocit, že ty bubliny jsou realita. Jenže realita je celkový úhrn všech těchto bublin a ve vzájemném porovnání se pak najednou i zdánlivě velká bublina může ukázat jako docela malá. (…) Takže podle mého soudu první důvod je, že členové Trikolóry zkrátka propadli pocitu, že jejich sociální bublina je podstatně, P.O.D.S.T.A.T.N.Ě. větší, než jak je tomu ve skutečnosti,“ uvedla jako první důvod volebního neúspěchu Trikolory.

Druhým důvodem malého počtu získaných hlasů v nedávných krajských volbách je, podle jejích slov, vystupování samotného předsedy hnutí Václava Klause mladšího. Jeho kouzlo prý fungovalo díky tomu, že rebeloval proti oficiální linii strany jako člen ODS. To považuje za „hlavní důvod“.

„Čím dál tím víc se totiž ukazuje, že kouzlo a šmrnc Václava Klause mladšího trvaly jen do té doby, dokud byl zlým nebo zlobivým mužem ODS. Dokud říkal věci, které byly mimo stranickou linii (ač v autentické ODS by do této linie měly naopak zapadat), dokud rebeloval, dokud říkal kontroverzní věci, dokud vyvolával emoce – ale pozor – pod hlavičkou ODS!!! Dokud byl v ODS, dokázal na sebe strhávat mediální pozornost a plnit titulní stránky novin. To je v podstatě podobná situace, jako s Pavlem Novotným,“ myslí si Stonjeková. Skandálního řeporyjského starostu Novotného by prý také nikdo neposlouchal, kdyby nebyl členem ODS. Bez toho by údajně po něm nikdo ze seriózních médií „ani neštěkl“.

Jak píše komentátorka, Václav Klaus mladší se nedržel „dobrých rad“, které měl získat od svého otce.

„Rozdíl mezi juniorem a seniorem je třeba i personální politika. Jeden drobný příklad za všechny: VK starší měl za stranickou dvojku vzdělaného intelektuála Miroslava Macka. Zdatného politického hráče, schopného vést politická jednání, reprezentovat stranu v médiích, navíc šikovného vypoušťěče takzvaných „pokusných balónků“, bez kterých to v politice nejde. Co si z ODS jako svou pravou ruku přivedl junior, to tady snad, pro Kristovy drahé rány, nebudu raději ani rozvádět…” uvedl ve svém příspěvku na téma fungování strany.

„Ale pojďme dál. Osobně si myslím, že problém Trikolóry není v tom, že kromě VKml (a snad Dalibora Uhlíře) už strana ve vedení žádnou mediálně použitelnou figuru nemá. Strana totiž může nějakou dobu stát jen na jednom lídrovi. Není to úplně ideální, ale může to tak fungovat – stačí se podívat pár let zpátky na britský UKIP a Nigela Farage. Riziko one-man-show strany je ale v tom, že když o tu show a jejího protagonistu ztratí lidé zájem, strana končí. A pro osobu „show-mana“ je zase riziko v tom, že každý neúspěch se po něm sveze jako po hromosvodu. Tím spíš, když je strana tvořena lidmi, kteří už bez úspěchu prošli už X politických subjektů a doufali, že teď se úspěchu konečně dočkají. Že lídr jim ho zajistí,“ dodala Stonjeková.

Podle jejích slov členové a příznivci hnutí Trikolóra nepočítali s tím, že se nad nimi tak rychle zavřou „mediální vody“. V tomto směru by se členové, a sám předseda strany, měli učit u Václava Klause staršího, který nehledě na to, že nezastává žádné vysoké politické funkce, se vždy stává středem mediální pozornosti, když vystupuje, říká komentátorka ve své analýze. Klaus starší prý dobře ví, co má kde a kdy říct.

„Nezájmem o VKml tedy spíše dává za pravdu americkým knihkupcům, kteří říkají, že „není nic mrtvějšího než loňský bestseller.“ A svou roli v tom jistě sehrává i fakt, že tento bestseller sám ze sebe vyškrtal své nejlepší pasáže. Myšleno, že VKml prostě po založení Trikolóry neskutečně rétoricky změknul, ve srovnání s tím, jak úderný dokázal být v ODS. |Viz jeho někdejší slova: „Klidně, ať o třetinu zchudneme, ale hlavně pryč z EU“. Tohle, a nic jiného, je podstata věci!“ dodává Karolína Stonjeková.

Na konci svého analytického textu o situaci Trikolóry na české politické scéně komentátorka uvedla, že soudě podle výsledků v krajských volbách není jasné, zdali se strana Václava Klause vůbec dožije parlamentní voleb v příštím roce. Strana totiž údajně ztratila „momentum“.

„Když se „momentum“ prošvihne nebo se vypaří, zpátky ho nevzkřísíte,“ uvedla Stonjeková.

Krajské volby

Letošní krajské volby při volební účasti necelých 38 % oprávněných voličů vyhrálo ANO předsedy vlády Andreje Babiše. Jeho strana získala téměř 22 % hlasů. Na druhé pozici se umístili Piráti se ziskem 12 % hlasů. Třetí skončila ODS se ziskem necelých 7 % hlasů. Na čtvrtém místě se umístila SPD s 6 % hlasů.

Výsledky krajských voleb v některých stranách vyvolaly bouři. Předseda KSČM Vojtěch Filip po vyhlášení výsledků voleb uvedl, že se chystá odstoupit. O jeho postu bude usilovat hned několik kandidátů, například europoslankyně Kateřina Konečná, Leo Luzar, či Josef Skála.

Výrazný propad ve srovnání s předešlými krajskými volbami zaznamenala také Česká strana sociální demokratická. Ta spadla z 15 % v předchozích volbách na necelých 5 %.