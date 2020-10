Němcová potvrdila, že ODS hájí zájmy globalistů a sluníčkářů

Radim Fiala si z dotyčné debaty vybral pro něho to nejpodstatnější a výsledek zveřejnil na sociální síti.

„Kandidátka do Senátu Miroslava Němcová z ODS potvrdila, že ODS, která o sobě tvrdí, že je eurorealistická strana a že hájí naše národní zájmy, ve skutečnosti hájí zájmy globalistů a sluníčkářů,“ napsal.

Dodal, že podle Miroslavy Němcové eurokomisařka Věra Jourová, když označila Maďarsko za „nemocnou demokracii,“ nepoužila přísný metr.

„Režim pana Orbána v Maďarsku považuji za režim, ve kterém bych nechtěla žít. V Polsku mají k demokratickému světu nakročeno blíž,“ zdůraznila Němcová během improvizované debaty, kterou vysílala Česká televize.

Zástupkyně ODS se domnívá, že Jourová by se měla více soustředit na zájmy České republiky.

„Jourová by měla být ve své zprávě přísnější a objektivnější, co se týká situace v Česku. Pro Jourovou je snadnější komentovat situaci v Maďarsku, v Polsku, ale vyhýbavě popisuje střet zájmů Babiše. Měla by si zamést před svým prahem než jiným říkat, co mají dělat,“ pronesla Němcová.

V této souvislosti Radim Fiala opět zopakoval, že hnutí SPD na rozdíl od ODS odmítá, aby Evropská unie zasahovala do vnitřních záležitostí států a porušovala suverenitu České republiky, Maďarska či jakéhokoli jiného státu.

„Pokud by pan premiér Babiš porušoval případně nějaké zákony, mají to řešit české orgány, nikoli Evropská unie! Znovu opakuji, že odmítáme vměšování Bruselu do naší suverenity. Brusel s paní Jourovou se chová jako Brežněv (‚omezení suverenity´) a paní Němcová tomu tleská a zlobí se, že Jourová ještě více nevystupuje proti své vlastní zemi!“ uzavřel příspěvek poslanec.

Orbánovi nesahá ani po kotníky

Příspěvek Radima Fialy vyvolal stovky komentářů, v nichž sledující vyjádřili souhlas s názorem poslance, jenže někteří lidé použili méně diplomatický styl na rozdíl od politika.

„Ta pokrytecká stará rachejtle tu bude strašit, až dokud nezdechne.!!! za peníze se upíšou i čertovi,“ zareagovala Izabela Gasperova.

„Tato kreatura nevidí přes svoje brýle dál než do Poslanecké sněmovny, kdyby si nasadila brýle silnější a viděla i do názoru národa, určitě by takto nemohla mluvit,“ zkritizoval Němcovou Josef Petráš.

Další podpořili strategii Maďarska a jeho premiéra.

„Orbánovi nesahá ani po kotníky, mrcha, komu chce rozkazovat? Prý přísněji postupovat proti České republice. Zrádkyně,“ uvedla Blanka Majeková.

„Ani Maďaři by s paní Němcovou žít nechtěli. Bohužel my nemáme na výběr,“ poznamenal z humorem Jan Pitkin.

„Převážná část občanů ČR chválí Orbána a zásady prosazované Maďarskem a tahle kreatura blbě kecá...už takový podvodníky z politiky vyhoďte,“ vyslovila se uživatelka se jménem Zdeňka Ja.

Od některých zazněly i výzvy v souvislosti s druhým kolem senátních voleb.

„Pražáci, na kolenou vás prosím, nevolte už tu škodnou Němcovou,“ napsala Milena Adeltová.