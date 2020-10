Německý ministr zahraničí vysvětlil, kdo by měl vyšetřovat situaci s Navalným

„Pokud dojde na Sibiři k takovému incidentu, jako je atentát na Alexeje Navalného, a pokud byl namířen proti ruskému občanovi, mohou a musí jej vyšetřovat pouze ruské bezpečnostní orgány. Všechny stopy, svědci, důkazy potřebné k vyšetřování, stejně jako první krevní testy jsou v Rusku. Na léčení do Německa byl Alexej Navalnyj převezen až dva dny po atentátu,“ řekl Maas.

Incident s ruským blogerem Alexejem Navalným není předmětem bilaterální agendy Německa a Ruska, týká se celého mezinárodního společenství, řekl Heiko Maas.

Ministr označil za skutečnost to, že pět laboratoří nezávisle potvrdilo použití chemické zbraně proti Navalnému. Podle něj to „posiluje náš požadavek na adresu Ruska, aby vysvětlilo, co se stalo“.

Rusko udělalo „jen málo“ pro vyjasnění incidentu s ruským blogerem Alexejem Navalným, a to zesiluje dojem, že ho vyšetřování nezajímá, prohlásil v rozhovoru pro RIA Novosti Heiko Maas.

Podle něj „mnozí členové mezinárodního společenství žádají o vyjasnění okolností“:

Ještě v den hospitalizace Navalného v Omsku zahájily své prověrky prokuratura a policie. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov podotýkal, že vyšetřování situace s Navalným de facto probíhá, a v případě, když bude přítomnost otravné látky potvrzena, bude zahájeno také de iure. Podle jeho slov je Rusko ochotno spolupracovat s Evropou v situaci s Navalným, potřebuje ale informace z Paříže a Berlína.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas prohlásil, že respektování a dodržování základních mezinárodních pravidel ze strany Ruska je předpokladem pro obnovení důvěry ve vztazích.