Lavrov: RF se někdy potýká s otázkou, je-li vůbec možné spolupracovat s EU

„Je to otázka nejen o tom, jestli je možný nějaký byznys jako obvykle, ale o tom, jestli je vůbec možný byznys s Evropskou unií, která se na Rusko dívá dost povýšeně, řekl bych arogantně, a žádá, abychom se zodpovídali ze všech hříchů, které jsme podle názoru EU spáchali,“ řekl Lavrov v rozhovoru pro Sputnik a rozhlasové stanice Komsomolská pravda a Govorit Moskva (pozn. Mluví Moskva).

„Myslím si, že nemusíme nikomu skládat účty, protože máme vlastní ústavu a vlastní zákony,“ dodal.

Ekonomické zájmy Ruska a Evropské unie musí být zachovány, ale běhat a ponižovat se Moskva nebude, řekl Lavrov.

„Ekonomické zájmy musí být zachovány. A ekonomičtí operátoři musí sami rozhodovat o tom, co je výhodné. Ale běhání a ponižování je podle mě pod naší úrovní,“ uvedl Lavrov při rozhovoru.

Když v úterý komentoval situaci kolem incidentu s Alexejem Navalným, ministr Lavrov nevyloučil, že Rusko může přerušit styky s Evropskou unií. Zároveň se šéf evropské diplomacie Josep Borrell vyslovil pro to, aby spojovací kanály s Moskvou zůstaly otevřené a aby se rozšiřovala spolupráce v oblastech, o nichž mají obě strany zájem, a to nehledě na sankce.

Vztahy mezi Ruskem a EU budou sotva dobré v nejbližší době, Moskva je ale vždy ochotna je obnovit na rovnoprávném základě, prohlásil ministr zahraničí RF Sergej Lavrov.

„Ty (vztahy) sotva budou dobré v dohledné budoucnosti, i když nikoli naší vinou, a jsme vždy ochotni je obnovit, normalizovat a ozdravovat na základě rovnoprávnosti a vzájemné úcty,“ řekl Lavrov rozhovoru pro zpravodaje ruských rozhlasových stanic.

„A co se týče rozumných vztahů… všechno, co se týče rozumu, musí být předmětem rozboru na druhé straně našeho dialogu, a doufám, že rozum tam konečně zvítězí. Zatím to ale nevidíme,“ dodal ministr.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas dříve v rozhovoru pro RIA Novosti prohlásil, že incident s ruským blogerem Alexejem Navalným nemění nic na zainteresovanosti SRN na dobrých „nebo alespoň rozumných“ vztazích s RF.