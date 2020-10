Podle průzkumu předběhla Pellegriniho strana OĽaNO. Roste také SaS

Slovenské Hospodářské noviny zveřejnily průzkum agentury AKO týkající se volebních preferencí na Slovensku. Pokud by se volby konaly nyní, zvítězila by strana Hlas-SD Petera Pellegriniho. Jak si vedly další strany?

Z výsledků vyplývá, že vůbec poprvé by s 18,8 procenty zvítězila strana bývalého premiéra Petera Pellegriniho Hlas-SD. Hnutí OĽaNO by preferovalo 15,3 potenciálních voličů.

Nárůst zaznamenala také strana SaS s 13,4 procenty. Strana Jsme rodina by skončila s 8,8 procenty. ĽSNS a Směr-SD by dostaly 8,5 a 8,3 procent, Progresivní Slovensko pak 6,2 procent. Pod 5 procenty by skončily strany jako Za lidi, KDH, SNS, Most-Híd, Vlast či další.

Výsledky okomentoval také šéf agentury AKO Václav Hřích. Podle jeho slov stojí za úspěchem Hlasu právě bývalý premiér. „Čísla Hlasu tahá Peter Pellegrini,“ uvedl.

Dodal také, že bývalý premiér se momentálně nachází v komfortní situaci. Jako opoziční politik totiž dostává poměrně mnoho prostoru na své názory, ale nemusí za ně nést zodpovědnost.

Výsledky průzkumu sdílel také na sociální síti samotný Pellegrini.

„Děkujeme za důvěru. Vaší důvěry si nesmírně vážíme a máme vůči ní respekt. Je to pro nás povzbuzení, abychom pokračovali v naší politice pro lidi a jejich lepší a kvalitnější život. Zároveň je to pro nás obrovský závazek, abychom tuto důvěru nezklamali,“ napsal.

Nová strana

Připomeňme, že na konci června Pellegrini název strany představil s tím, že subjekt má být hlasem sociálně odkázaných, pracujících, ale i hlasem korektní opozice a regionů.

„Slovenskem se v takové době musí nést hlas naděje, hlas silné sociální politiky, hlas odbornosti a profesionality,“ dodal s tím, že strana má ambici být také hlasem těch, na které současná vláda zapomněla.

Rovněž zopakoval, že subjekt má stát i na protifašistickém pilíři. Jeden ze zakládajících členů subjektu, Michal Bartek, apeloval na mladé lidi, aby se nebáli přihlásit k sociální demokracii na Slovensku. Argumentoval tím, že budou hájit i jejich zájmy.

Nový projekt chce jít podle Pellegriniho ve svém financování od počátku transparentní cestou. Odmítá, že by za stranou v pozadí stál někdo jiný, než oni sami. Finančně navíc mají přispívat i sami zakladatelé. Strana hodlá veřejnost o financování informovat.

V souvislosti s kauzami Směru a „nálepkami“ některých členů nového subjektu Pellegrini ještě podotkl, že voliče budou muset přesvědčit svou prací.