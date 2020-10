„V čele státu jsou lidé, ze kterých by se chytali za hlavu i domorodí náčelníci v Zimbabwe,“ padlo k postupům vlády SR

„Premiér Matovič pláče na sociálních sítích nad fotkou z letní dovolené před dvěma lety – prý mu bylo tak dobře, s Pavlínkou u moře... a teď, chudák náš, tak trpí,“ odkazuje politik na nedávný příspěvek premiéra, který zavzpomínal na minulost a zveřejnil fotografie z letoviska.

Na druhou stranu Blaha s ironií uznal, že kromě romantických fotek z dovolené předseda vlády pomáhá Slovensku i jinak.

„Každé tři hodiny má tiskovku, na které kydá špínu na Sulíka. Neboť to je smyslem předsedy vlády v čase koronavirové krize,“ neskrývá ironii poslanec.

U toho se Blaha nezastavil a připomněl další fakta.

„Ministru školství prý zastavil reformu a státního tajemníka Kluse nevzal do Bruselu. Jak dospělé. Já jen, že Klus do Bruselu nejezdí na pionýrské výlety. Z titulu své funkce má odpovědnost za evropské záležitosti,“ připomněl Blaha.

Z toho autor příspěvku vyvozuje, že Matovič zjevně dosud nepochopil fungování státu.

„On není mahárádža, který si na exotický výlet vezme nebo nevezme svého oblíbeného slona,“ přišel s přirovnáním poslanec.

Zopakoval, že Matovič nepochopil, že je premiér, který má do Bruselu jezdit s lidmi, které pověřil vedením konkrétní agendy.

„A pokud jim nedůvěřuje, ať je vyhodí z vlády. Nebo ať laskavě vysvětlí daňovým poplatníkům, za co tedy Kluse platíme, když ho Matovič v Bruselu nepotřebuje? Toto je absolutní fraška,“ napsal.

Blahovi to začíná to připomínat klasický film Válka Roseových s Michaelem Douglasem.

„Problém je, že Matovič a Sulík nejsou rozvádějící se manželé, ale koaliční partneři a poslední, co teď Slovensko potřebuje, je, aby se v přímém přenosu ohazovali formičkami,“ poznamenal poslanec.

Příspěvek Blahy vrcholí pasáží o předsedovi NR SR Kollárovi, na něhož padlo to nejostřejší od autora komentáře.

„Zaskvěl se i Boris Kollár, který dnes v Rádiu Expres oznámil národu, že řešení covidu máme nechat na epidemiolozích a venerolozích. Já jen, že venerologie řeší pohlavní choroby – chlamydie, syfilis a tak. Co to má společného s covidem, to ví jen Boris Kollár,“ napsal poslanec s dovětkem, že předseda parlamentu zjevně nedokáže ani na chvíli myslet na nic jiného než na sex.

Na závěr autor konstatoval, že Slovensko je na pokraji propasti.

„V čele státu jsou lidé, ze kterých by se chytali za hlavu i domorodí náčelníci v Zimbabwe, neboť i ti mají vyšší štábní kulturu,“ zdůraznil.

„Gratuluji těm, kdo 29. února volili vládní strany,“ dokončil příspěvek Blaha.