Ze světa paradoxů? Kdepak. Zákon nezakazuje Kotlebovi možné řízení stranou i z vězení

Upozorňuje na to portál Aktuality.sk.

Podle trestního právníka Patrika Raka by proto lídrovi strany Kotlebovci - Lidová strana Naše Slovensko Marianu Kotlebovi nic nebránilo v tom, aby svou funkci předsedy vykonával i z vězení.

„Otázka je, zda by to dělal přímo nebo přes zmocněnce, který by plnil jeho pokyny,“ zamýšlí se Rako.

Pokud by Mariana Kotlebu opravdu zavřeli do basy, seděl by ve věznici s minimálním stupněm střežení, kde by neměl velmi omezený režim. Rako si proto umí představit, že při velké snaze by jako předseda mohl fungovat i nadále.

Samosoudkyně Specializovaného trestního soudu Ružena Sabová v pondělí 12. října v kauze šeků s extremistickou symbolikou uznala Kotleby vinným. Podle verdiktu se dopustil trestného činu založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení základních práv a svobod.

Za to mu uložila trest vězení v délce čtyři roky a čtyři měsíce. Verdikt zatím není pravomocný.

Kotleba nesouhlasí

K rozsudku se vyslovil i sám Kotleba, který se nechal slyšet, že se v procesu vůbec neprokázalo, že spáchal trestný čin.

„Z procesu jsem rozčarovaný a zklamaný. Očekával jsem, že stát bude dodržovat zákonnost procesu,“ řekl a celou obžalobu označil za vykonstruovanou: „Nikde v platné legislativě není napsáno, že byste se tím, že darujete rodině jakoukoliv částku zdaněných peněz, měli dopustit trestného činu.“

Stejně tak si dotyčný myslí, že soud údajně několikrát porušil jeho práva na obhajobu. Zmiňme také to, že před Kotlebovou závěrečnou řečí Sabová přerušila řeč obhájce Petra Kupky, což Kotlebova obhajoba označila za zásah do jeho základních práv. Kupka mimo jiné v projevu jmenoval množství předmětů, které se prodávají za částku 14,88 a 1488. Šlo o různé textilní předměty, elektrotechniku a dárkové předměty.

Vzhledem k dění se Kotleba již nechal slyšet, že se proti rozsudku odvolá.