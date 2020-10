Chmelár o EU kvůli protiruským sankcím: To, co udělala EU, může obhajovat jen pomatený paranoik nebo fanatický šovinista

Připomeňme, že šest osob, na které byly uvaleny sankce, mají zakázaný vstup do unie. Na sankční seznam EU se dostal ředitel FSB Alexandr Bortnikov, vedoucí kanceláře ruského prezidenta pro vnitřní politiku Andrej Jarin a první náměstek šéfa prezidentské administrativy Sergej Kirijenko. Sankce byly uvaleny také na náměstky ministra obrany Alexeje Krivoručka a Pavla Popova a náměstka prezidenta v Sibiřském federálním okruhu Sergeje Menajla. Kromě toho seznam sankcí zahrnuje Státní výzkumný ústav organické chemie a technologie.

Chmelár začal na Facebooku slovy, že čím méně umí Evropská unie řešit své vlastní problémy, tím více se stará do těch jiných.

„To, co udělala Evropská unie ve vztahu k Rusku, může obhajovat už jen pomatený paranoik nebo fanatický šovinista. Zavedení sankcí EU vůči šesti Rusům, které označil Brusel za odpovědné za otrávení Alexeje Navalného bez jakýchkoli důkazů, oživuje ty nejtemnější praktiky stalinistického období a je neklamným znakem, že už dávno nejde o pravdu, ale o geopolitiku,“ konstatoval Chmelár.

Ve svém příspěvku se dále dotazuje, jak je možné, že novináři, kteří bývají jinak hyperkritičtí, nyní nekladli žádné otázky a bez výhrad přijímají verdikt, že lidé z Putinovy kanceláře nebo ruského ministerstva obrany, na které EU ukáže prstem, jsou vinni.

„Proč Německo ani na opakovanou žádost Moskvy neposkytlo žádné důkazy, žádná fakta, žádné indicie, které by zdůvodňovaly takové kroky? To nám opravdu stačí obecné prohlášení, že ,evropští partneři se shodli, že neexistuje žádné přijatelné vysvětlení otravy Alexeje Navalného - kromě ruské účasti a odpovědnosti‘? Jak k takovému závěru přišli? Vždyť takové chabé argumenty by rozmetal i okresní soud v Humenném,“ píše Chmelár.

Konspirace bez důkazu

Podle jeho slov je celé toto obvinění postaveno na konspiracích bez jediného důkazu. Dále poskytuje jedno přirovnání z historie. „Představte si, že by po zavraždění Martina Luthera Kinga Moskva náhodně vybrala šest zaměstnanců Bílého domu a Pentagonu a bez jakýchkoli důkazů by proti nim zavedla sankce, neboť ,žádné jiné přijatelné vysvětlení atentátu neexistuje‘. Vždyť je to šílené!“ míní Chmelár.

Zmínil také protiruské sankce za jakési ruské žoldáky v Libyi. Ve svém postu se ptá, zda si nikdo nevšiml těch francouzských, italských a tureckých. „A co američtí žoldáci v Sýrii, jejichž počet prudce roste? Co islámští bojovníci, které poslalo Turecko do Náhorního Karabachu? Nestydíte se za takovou dvojtvárnost? Zatímco rakouský parlament včera jednomyslně schválil rezoluci odsuzující zasahování Turecka do války v Náhorním Karabachu, naše diplomacie a náš parlament mlčí a EU vyvolává fantomový spor s Ruskem,“ konstatuje.

Dále píše, že se ruskému ministrovi zahraničí Sergeji Lavrovovi vůbec nediví, že mu došla trpělivost a uvažuje o tom, že zmrazí vztahy s EU. Dodává, že Evropská unie se chová zbytečně nepřátelsky a vyvolává spory tam, kdy by žádné být nemusely.

Neřešení problémů

„A jak jsme si již v poslední době zvykli, nedokáže řešit vlastní problémy, ale ustavičně se stará do jiných. Neumí efektivněji řešit koronakrizi, přešlapuje na místě při řešení klimatické krize, bezmocně přihlíží na prohlubíjící se sociální nerovnost, pokud však jde o vyslání vojáků do neokoloniální války v Mali, vyvolání studené války s Ruskem, trestání Běloruska apod., tam je vždy připravena,“ konstatoval.

Podle Chmelára nemůže EU tímto způsobem dlouho fungovat a dlouhodobě existovat. Zastává názor, že pokud se chce unie ohánět nějakými hodnotami, bude je muset nejprve dodržovat samotná a „nekřičet po jiných“, že mají propustit politické vězně, když je má na vlastní půdě.

V neposlední řadě uvedl, že v zájmu Slovenska ani Evropy není konflikt s Ruskem. „Moskva vůči nám nevyvíjí žádnou nepřátelskou činnost (kromě zpravodajských operací, které jsou však součástí politiky všech států včetně Slovenska) a my vůči ní stupňujeme provokace, jako bychom chtěli vyvolat otevřený konflikt. Zastavte to nenávistné tažení, a buď předložte konkrétní důkazy, nebo s tím honem na čarodějnice přestaňte. Lidé mají těch konfliktů plné zuby, chtějí mír, ne válku, chtějí prohlubování přátelství, ne vaši stále hloupější šovinistickou propagandu,“ dodal závěrem.