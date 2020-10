Dává Trumpova politika vůči Číně smysl? Zastávat tento názor může jen ideologicky předpojatý, vzkazuje Paroubek

Po přečtení článku Jana Macháčka v Lidových novinách pod názvem „Trumpovy výsledky v zahraniční politice“, v němž novinář solidarizuje se základními prvky Trumpovy zahraniční politiky, se u Paroubka objevilo několik námitek.

Politika USA ohledně Sýrie a Íránu

Za poněkud kontroverzní tak například považuje konstatování novináře, že „Asadovi dal Trump raketovým útokem jasně najevo, že chemické zbraně se používat nebudou“. Paroubek se však domnívá, že k žádnému takovému účinku nedošlo, a to především z toho hlediska, že samotný útok měl poněkud jiné cíle.

„Nevím, jestli to dal Trump raketovým útokem najevo právě Asadovi, který neměl uprostřed svých vojenských vítězství žádný zájem na použití chemických zbraní vůči vlastnímu obyvatelstvu, anebo to byla jen tečka za touto praxí chemických útoků organizovaných jistými zpravodajskými službami? Pokud to bylo to druhé, což je pravděpodobnější, byl takový ohňostroj od Trumpa záslužný,“ souhlasí Paroubek.

Další tvrzení Macháčka o tom, že „zrušení smlouvy s Íránem bylo správné“, považuje bývalý český premiér za zcela nekritickou obhajobu jednoho z nejkontroverznějších rozhodnutí Trumpovy administrativy.

„Myslí si to Trump, myslí si to JM, ale nemyslí si to například představitelé spojeneckých západních velmocí Velké Británie (jinak nejvěrnějšího spojence USA), Francie a Německa. Nemluvě ani o jasném odmítnutí tohoto avanturistického kroku dalšími signatáři smlouvy, tedy Čínou a Ruskem,“ oponoval Paroubek.

Nesouhlasil pak ani s výrokem Macháčka, ve kterém zaznívá obhajoba zabití generála Sulejmáního na základě toho, že daný čin region nedestabilizoval a nevyvolal agresi Íránu.

„Obhajoba zabití generála Sulejmáního, coby prvku státního terorismu v politice USA, je něco, před čím si i otrlý český politik musí odplivnout,“ je přesvědčen Paroubek.

Vztah Trumpovy vlády k Číně

Neshoduje se bývalý premiér s Macháčkem ani v tom, že smysl dává i Trumpova politika vůči Číně. Podle novináře je záslužné, že „administrativa rozpoznala, že Čína je nebezpečná komunistická totalita, která orwellovsky sleduje, boduje a hodnotí své obyvatelstvo a chce tento systém také skrze svoje firmy a sítě 5G vyvážet do celého světa“.

Tento způsob uvažování Paroubek hodnotí jako zcela chybný.

„Představa, že si čínské politbyro přes řízené firmy zjišťuje velmi podrobné informace o 1,4 mld. svých obyvatel a má ještě tutéž ambici se zabývat stamiliony či miliardami obyvatel celého světa, je opravdu moudrem světového významu. Obhajovat podobnou pitomost může skutečně jenom člověk, jehož inteligence je poznamenána ideologickou předpojatostí,“ myslí si Paroubek.

Americká politika v Evropě

Novinář pak také vyjadřoval podporu i těm Trumpovým zahraničně politickým krokům, které se týkaly Evropy. Vnímá tak například odpor USA vůči rusko-německému plynovodu Nord Stream 2 jako zcela logický. „Proč by měla Evropa zvyšovat svou závislost na ruském plynu? A proč by ji v tom měl podporovat americký spojenec, který zaštiťuje její obranu a poskytuje jí jaderný deštník?“ argumentoval novinář.

„Asi proto, aby si Evropa mohla kupovat více amerického plynu, který je dražší nežli ten ruský, anebo aby si mohla kupovat ve větším měřítku americké zbraně k radosti amerických zbrojařských koncernů,“ oponoval Paroubek.

Podle Macháčka je navíc chvályhodné, že za Trumpa došlo k posílení východního křídla NATO a tedy i jistotě, že „nějaká americká vojenská základna v Polsku bude“. A to je prý dobré i pro Česko. Paroubek ale má znovu jiný pohled.

„Nevím, v čem je to pro nás dobré. Dobré je to především v tom, že tady zatím (zatím!) nemáme žádnou americkou základnu my. Ale řekněme si otevřeně, že pokud se sen o pravicové vládní koalici u nás po příštích volbách do sněmovny stane skutečností, bude to jen otázka času, kdy zde vojenská základna USA bude a kdy následně budou nasměrovány na naši zemi masivně ruské rakety středního doletu z Kaliningradské oblasti. Štvaní válečných štváčů nikdy nezůstane bez odezvy u protistrany. I když jsou to ,naši‘ štváči,“ podotýká bývalý český premiér.

Jediný přínos, který Paroubek vidí u Trumpovy mise v mezinárodních vztazích, je to, že Spojené státy nezahájily žádný další vojenský konflikt.

„Nechci spekulovat, co je toho příčinou. Osobně si myslím, že je to dáno mezemi ekonomických možností, na něž Spojené státy narazily,“ myslí si Jiří Paroubek.