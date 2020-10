„Babiš je nadstandardně dobrý premiér.“ Oskar Krejčí poukázal na důvody pádu české levice

„Levice v Česku skomírá ze dvou hlavních důvodů. Především chybí jasně zformulované programové ozvláštnění, které by ji odlišilo od koaličního partnera. Zároveň chybí osobnosti, které by věrohodně personifikovaly onu programovou specifiku. To vše doprovází bezradnost stranického aktivu jak ČSSD, tak i KSČM, který není schopen vyvodit důsledky z dlouhodobého propadu prestiže. Zbabělé přehlížení vypovídací hodnoty čísel zrozených ve volbách…“ uvedl Krejčí v rozhovoru pro portál Argument.

Spolupráci ČSSD s KSČM a ANO označil politolog za „sebevražednou“, přičemž v situaci vidí podobný stav jako za dob opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD z druhé poloviny 90. let.

„Když se vyhneme profilování osobností vůdců zmíněných stran, pak bezesporu hlavním problémem je sebevražedná spolupráce s hnutím ANO. Na tento přiznaný či nepřiznaný trojspolek – tolerance vlády ze strany KSČM je jen obdobou opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD z roku 1998 – reagují levicoví voliči dvojím způsobem. Jedna část odmítá spolupráci s oligarchou a reformismus, který je výsledkem této symbiózy; ti se stávají pasivní, nebo hledají jiné reprezentanty svých názorů – jako například SPD. Druhá část původně levicových voličů vidí v Andreji Babišovi dynamického odpůrce polistopadové pravice a odcházejí od podpory levice k němu. Pro ně jsou Babišovy hádky s Miroslavem Kalouskem to, co chtěli dávno vidět a slyšet – ale nikdo to na levici neuměl říci nebo k tomu neměl odvahu. Nemluvě o tom, že Babiš je z hlediska pragmatického řízení a mediálního vystupování v polistopadové době vskutku nadstandardně dobrý premiér,“ uvedl pro portál Oskar Krejčí.

Politolog ovšem varoval před vývojem situace. ANO Andreje Babiše označil za „agresivní virus“, který se na těle svého hostitele rozvíjí tak rychle, že ho nakonec zabije.

Spolupráci ANO s komunisty a sociálními demokraty označil za strategickou chybu pro všechny tyto politické strany.

„(…) hovořím o nechtěné strategické chybě, protože povaha spolupráce hnutí ANO s ČSSD a KSČM ničí všechny tyto tři subjekty. Děje se tak s podivuhodnou fatální nevyhnutelností. Vzpomeňte si: při první vlně pandemie se podařilo předsedovi sociální demokracie pozitivně zviditelnit na postu šéfa ústředního krizového štábu. Nedávné volby ale ukázaly, že ani to za daných koaličních podmínek nestačí. A v druhé vlně je naděje na pozitivní zviditelnění mnohem menší. Pro KSČM jsou úspěchy dosažené při úpravě zákonů zaplaceny útěkem nejen od programu, ale i od slovní zásoby. Navíc mnozí její voliči, zvláště ti starší, vědí, že reformismus bez systémových změn přináší jen dočasný pocit úspěchu – výdobytky vbrzku z jedné strany ohlodá inflace, z druhé je odstraní či si je přivlastní příští pravicová vláda,“ uvedl Krejčí.

Podle jeho slov nemá současná spolupráce zmíněných tří politických stran šanci na to zajistit po volbách nadpoloviční většinu hlasů v parlamentu. A to nehledě na vysoký očekávaný volební zisk ANO (okolo 30 %).

„Babiš bude potřebovat jiného partnera, jenže do toho se nebude chtít nikomu. SPD by čekal úděl KSČM a ČSSD, pravicové strany, tedy včetně Pirátů, si pravděpodobně vystačí při sestavování většiny samy,“ prohlásil Oskar Krejčí v rozhovoru.

Předvolební výsledky

Podle předvolebního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění by v září roku 2020 dostalo hnutí ANO předsedy vlády Andreje Babiše 31,5 % hlasů. Na druhém místě by se umístili Piráti se ziskem 16 % hlasů. Na třetím místě by se umístila ODS s 12,5 %. Čtvrtí by byli sociální demokraté se ziskem 10.5 % hlasů oprávněných voličů následovaní KSČM s 9,5 % odevzdaných hlasů.

SPD, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL by nedokázaly překonat pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny.