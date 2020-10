Babiš vyzval Prymulu k odstoupení. V pondělí chce mít nového ministra

Andrej Babiš chce mít do pondělka nového ministra zdravotnictví. Nahradit by měl stávajícího ministra Romana Prymulu. Pod ním se kýve židle kvůli jeho návštěvě pražské restaurace s předsedou poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem.

„V situaci, kdy zdravotníci bojují v první linii, aby zachránili životy našich spoluobčanů, tak takováhle věc je absolutně neomluvitelná. Z toho důvodu jsem požádal pana ministra (Prymulu) o rezignaci. V případě, že by tak neudělal, tak ho odvolám. Pana Faltýnka jsem požádal o rezignaci na pozici prvního místopředsedy hnutí ANO. Mě to velice mrzí. Já se za to omlouvám všem, je to nepřijatelné. Naše vláda si nemůže dovolit ztratit další důvěru,“ prohlásil předseda vlády.

Babiš poděkoval Prymulovi za jeho práci, uvedl, že je to odborník a byl významnou postavou při čelení první vlně koronaviru. Předseda vlády také zmínil, že kontaktoval prezidenta Miloše Zemana, který vyjádřil pochybnosti ohledně kroku odvolání Romana Prymuly. Během dneška za ním pojede do Lán, kde budou o aktuální situaci jednat.

„Tahle chyba přišla v ten nejhorší čas. (…) Není zkrátka jiné řešení,“ prohlásil během tiskové konference Andrej Babiš.

Premiér zmínil, že je složité najít nové jméno na post ministra zdravotnictví tak, aby to byl dobrý manažer a zároveň odborník.

Prymula a Faltýnek v restauraci

Na schůzce v restauraci prý řešili otázku plošného testování a otázku pobytu lékařů ze Spojených států na území Česka. „To je sice fajn, ale to nic nemění na tom, že musí jít příkladem. Pokud apeluje každý den, my všichni apelujeme, aby lidé dodržovali pravidla, tak je musíme především dodržovat my. Tady platí padni komu padni, ačkoli mě to mrzí,“ prohlásil Andrej Babiš.

Podle předsedy vlády není reálné, aby se řízení ministerstva zdravotnictví ujal znovu bývalý ministr Adam Vojtěch. Babiš uvedl, že je třeba v dané otázce spěchat s výběrem nového ministra, jelikož chce již v pondělí mít na zasedání vlády nového vedoucího resortu.