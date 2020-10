V USA proběhly finálové debaty Trumpa a Bidena. Podívejte se na to hlavní

Hlavními tématy debaty se podle očekávání staly koronavirus, národní bezpečnost, imigrace, boj proti rasismu a zasahování do amerických voleb. Neobešlo se to také beze zmínky o korupčním skandálu za účasti Bidenova syna Huntera.

Vakcína nebo „temná zima“

Soupeři nejdříve projednali pandemii. Trump prohlásil, že „vakcína brzy bude, už je hotová, bude prezentována v průběhu několika týdnů.

Na zpřesňující otázku moderátorky odpověděl, že „to není zaručeno“. Podle jeho slov však existuje „dobrá šance“ na to, že přípravek bude hotov do konce roku.

Biden odpověděl, že o vakcíně „mluví člověk, který dříve ujišťoval, že to všechno skončí do Velikonoc a potom do léta“.

„A nám mezitím hrozí temná zima a nemáme žádný plán ani perspektivu toho, že vakcína bude přístupná většině Američanů do poloviny příštího roku,“ řekl politik.

Biden prohlásil, že když bude zvolen za prezidenta, bude v první řadě „pobízet lidi k tomu, aby nosili roušky všichni a vždy“, poukázal také na nutnost investování více prostředků do rychlého testování. Ujistil, že vypracuje celonárodní plán, jak znovu otevřít školy a podniky.

Peníze od Ruska

Trump prohlásil, že Biden prý dostával peníze od Ruska prostřednictvím prezidenta Vladimira Putina.

„Joe dostal od Ruska 3,5 milionu dolarů, dostal je od Putina, protože měl velmi dobré vztahy s bývalým starostou Moskvy,“ řekl Trump a dodal, že jeho soupeř to bude někdy muset vysvětlit.

O sobě Trump poznamenal, že nikdy od Ruska peníze nedostával.

Narážel tím na dříve zveřejněnou zprávu senátorů republikánů, v níž se tvrdilo, že syn Joe Bidena Hunter a jeho partner dostávali miliony dolarů od cizích občanů s pochybnou minulostí. Ve zprávě se kromě toho uvádělo, že Biden dostal mnohamilionové zisky ze spolupráce s čínskými občany, kteří byli spojeni s úřady.

Biden podobná obvinění zamítl.

„Nevzal jsem ani penny od žádného cizího státu,“ řekl v závěru.

A znovu o Rusku

Biden na to zareagoval tím, že nadhodil téma zasahování do amerických voleb. Varoval, že ti, kdo do nich zasahují, „za to zaplatí“.

Podle Bidenova názoru je do nynějších voleb „zapojeno Rusko, je do jisté míry zapojena i Čína, a právě jsme se dověděli, že je zapojen také Írán“. Podle jeho slov, když se stane prezidentem, „zaplatí tyto země za zasahování do americké svrchovanosti“.

„Nevím, proč nechce tento prezident předložit obvinění Putinovi, když ten nabízí odměny za americké vojáky v Afghánistánu, a když je zapojen do akcí na destabilizaci NATO,“ řekl demokrat.

Koncem června list The New York Times s odvoláním na anonymní představitele americké rozvědky zveřejnil příspěvek, v němž se tvrdilo, že ruská vojenská rozvědka údajně nabízela odměny bojovníkům spojeným s Taliby za útoky na americké vojáky v Afghánistánu a že Trump byl o tom informován. Žádné důkazy předloženy nebyly.

© Foto : US Air Force / Master Sgt. Jeremy Lock USA již nacvičují bombardování Číny

Kim Čong-un

Ministerstvo zahraničí RF označilo tyto zprávy za fake a hloupost. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov, když komentoval příspěvek The New York Times, prohlásil, že tato tvrzení jsou lživá. Na otázku novinářů, jestli projednával Trump toto téma s Putinem v nějakém formátu v průběhu tohoto roku, odpověděl Peskov záporně.

Biden se neomezil jen na obvinění Trumpa z nečinnosti vůči ruským úřadům. Obvinil svého oponenta také z toho, že legitimizoval předáka KLDR Kim Čong-una, který je „bandita“.

Biden připomenul, že Trump mluvil o Kim Čong-unovi jako o svém dobrém příteli, zatímco Severní Korea má „mnohem více raket, které mohou zasáhnout území USA mnohem snadněji než kdykoli předtím“.

Americký prezident prohlásil, že USA neválčí s KLDR, že má dobré vztahy s Kim Čong-unem a že „dobré vztahy s předáky jiných zemí jsou dobrá věc“. Biden na to odpověděl, že USA měly dobré vztahy také s Adolfem Hitlerem, než zahájil 2. světovou válku.

Obama

Trump označil Bidena za zkorumpovaného politika a vyzval ho, aby se netvářil jako „nevinné dítě“. Podle jeho slov se rozhodl kandidovat na prezidenta jen kvůli svému nynějšímu oponentovi a Baracku Obamovi, v jehož administrativě zastával Biden úřad viceprezidenta.

„Kandiduji kvůli vám, kvůli Baracku Obamovi, kvůli tomu, že jste dělali svou práci špatně. Kdybyste pracovali dobře, nikdy bych se o tento úřad neucházel,“ prohlásil úřadující prezident USA.

Připomněl voličům Bidenovo osmileté viceprezidentství a obvinil svého soupeře z toho, že ten jenom stavěl klece pro ilegální imigranty na hranici, aby v nich držel děti, a prý nedělal nic jiného.

Biden zase prohlásil, že USA „dluží“ dětem a rodičům, kteří byli rozloučeni. Když mluvil o Obamově imigrační politice, prohlásil, že bylo potřeba více času na to, aby se všechno dělalo správně.

Volby v USA proběhnou 3. listopadu, předčasné hlasování už probíhá. Bude v nich zvolen prezident, jedna třetina Senátu, celé složení Sněmovny reprezentantů a také řada guvernérů a tisíce poslanců místních zákonodárných a výkonných orgánů.