Faltýnek vzal incident s hospodou na sebe. Skončil jako pravá ruka premiéra

Podle vlastních slov tím uznává své pochybení. Předtím se v poslanecké sněmovně omluvil za schůzku s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou v uzavřené restauraci. Sdělil, že ke schůzce došlo ve středu, a že se jedná o jeho prohřešek. Údajně se zná s majitelem restaurace. Tématem, které s Prymulou probírali, byla mise amerických vojenských zdravotníků v České republice.

Faltýnek rovněž uvedl, že v případě, že bude pokutován, požádá sněmovnu, aby byl vydán ke správnímu řízení. Jeho chování je prý nyní na posouzení hygieny.

„Omlouvám se, že jsem narušil důvěru, že jsem poprosil pana ministra, že jsme se setkali v zavřené hospodě,“ cituje Blesk slova Faltýnka pronesená před poslanci. Podle jeho slov je celá kauza jeho chybou.

„Je to moje chyba, ten den jsem ho nedohnal. Předseda Sněmovny mě poprosil, ať to s ním řeším, a já jsem ho nedohnal. Byla to chyba a omlouvám se,“ prohlásil Jaroslav Faltýnek.

Kauza Prymula a Faltýnek

Předseda vlády Andrej Babiš vyzval Romana Prymulu, aby kvůli probíhající kauze odstoupil z funkce.

„V situaci, kdy zdravotníci bojují v první linii, aby zachránili životy našich spoluobčanů, tak takováhle věc je absolutně neomluvitelná. Z toho důvodu jsem požádal pana ministra (Prymulu) o rezignaci. V případě, že by tak neudělal, tak ho odvolám. Pana Faltýnka jsem požádal o rezignaci na pozici prvního místopředsedy hnutí ANO. Mě to velice mrzí. Já se za to omlouvám všem, je to nepřijatelné. Naše vláda si nemůže dovolit ztratit další důvěru,“ prohlásil předseda vlády na své tiskové konferenci.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula ovšem na své tiskové konferenci, která probíhala o několik hodin později, odstoupit odmítl s tím, že žádné opatření neporušil.

„Opatření o omezování shromažďování platilo až od 6 hodin od rána, já jsem opouštěl tento prostor ve 23:30. Opatření, které se týká roušek, v tu chvíli platilo. V zevním prostoru ale můžete jít bez roušky, pokud nejste s nikým, kdo by byl blíže než na dva metry. Jediné, co bylo technicky v řádu sekund, že se tam vyskytoval můj pracovník, který byl v automobilu a šel mi otevřít dveře. Roušku jsem si nasadil v automobilu bezprostředně po dosednutí,“ prohlásil Prymula během své tiskovky.

„Na základě tohoto tedy ještě jednou prohlašuji, že jsem nic neporušil a z tohoto důvodu já sám rezignovat nehodlám. Samozřejmě je možností pana premiéra, abych byl odvolán,“ dodal Prymula na adresu předsedy vlády.