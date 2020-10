Babiš u Zemana: Chci do čtvrtka nového ministra zdravotnictví

Předseda vlády Andrej Babiš po jednání s prezidentem Milošem Zemanem uvedl, že chce mít nejpozději do čtvrtka nového ministra na postu. Má se jednat o zkušeného člověka z oboru zdravotnictví.

„Panu prezidentovi jsem předložil návrh odvolání pana ministra Prymuly (…), zároveň jsem mu navrhl nového ministra zdravotnictví. Pan prezident nového kandidáta přijme v úterý. Doufám, že se mu bude líbit,“ prohlásil předseda vlády s tím, že se jedná o zkušeného kandidáta.

„Doufám, že to proběhne tak, abych mohl nejpozději ve čtvrtek uvést nového ministra zdravotnictví do funkce,“ dodal Babiš.

„Co se týká pana profesora Prymuly – mě to velice mrzí. Je to velice nešťastné. Já se znovu omlouvám,“ prohlásil s tím, že „vláda to bez podpory občanů nezvládne“, a proto „usilují o důvěru lidí“.

„Doufáme, že si naši občané uvědomí vážnost situace,“ uvedl Andrej Babiš.

Prymulu se svém vyjádření označil za odborníka, který výrazně pomohl při zvládnutí první vlny koronaviru. „Já jsem mu nabídl možnost působit v rámci expertní skupiny epidemiologů. Uvidíme, jak se k tomu postaví. Budeme to řešit po neděli,“ prohlásil na tiskové konferenci.

Andrej Babiš v odpovědi novinářům prohlásil, že do té doby, než nového kandidáta přijme prezident republiky, nebude sdělovat jeho jméno.

„Já si myslím, že je to velice dobrý kandidát, má obrovské mezinárodní zkušenosti. Jsem přesvědčen, že panu prezidentovi se bude líbit,“ prohlásil Andrej Babiš.

„My nyní bojujeme o důvěru našich občanů. (…) Takovýhle přešlap se nedá ani omluvit,“ uvedl na adresu Romana Prymuly a jeho návštěvy restaurace předseda vlády.

Premiér také zmínil, že současná opatření se dělají mimo jiné i pro to, aby mohli v zemi normálně projít vánoční svátky.

Skandál

Díky skandálu, který vznikl poté, co vyšlo najevo, že ministr zdravotnictví Roman Prymula a šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek jednali v uzavřené restauraci, a ke všemu bez roušek, předseda vlády Andrej Babiš vyzval ministra zdravotnictví k rezignaci. Uvedl, že pokud Roman Prymula sám nerezignuje, tak ho sám odvolá.

Na své tiskové konferenci, která probíhala několik hodin po tiskové konferenci Andreje Babiše, ministr zdravotnictví uvedl, že nic neporušil a z toho důvodu sám rezignovat nehodlá.