Náměstek předsedy Rady bezpečnosti Ruska, bývalý prezident země Dmitrij Medveděv prohlásil, že USA a jejich spojenci v NATO nadále provádějí jednostranné agresivní akce a nevybíravé pokusy o vměšování do vnitřních záležitostí suverénních států.

„Bohužel, nehledě na podnikaná úsilí pro zachovávání míru, nadále jsme svědky jednostranných agresivních činností, nevybíravých pokusů o vměšování do vnitřních záležitostí států, které jsou podnikány ze strany USA a jejich spojenců, kteří patří do bloku NATO,“ říká Medveděv v článku s názvem 75 let OSN: staré problémy, nové výzvy a globální řešení. Ten byl publikován televizním kanálem RT.

Role OSN

Pouze sdílené právní hodnocení Rady bezpečnosti OSN umožňuje pochopit, kdo je agresorem, a kdo je obětí agrese v ozbrojených konfliktech.

V opačném případě za podmínek informačních ataků a falešných faktů existuje riziko, že černé se bude vydávat za bílé, říká Medveděv.

Medveděv zmínil, že na mnohých místech ve světě nadále probíhají ozbrojené konflikty, kdy každý den umírají lidé.

„A, jak je pravidlem, pouze všemi sdílené právní posouzení té či oné situace ze strany Rady bezpečnosti OSN umožňuje pochopit, kdo má pravdu, a kdo je vinen, kdo je agresor, a kdo je obětí agrese. V opačném případě za podmínek informačních útoků, falsifikace faktů, metod „hybridních“ válek existuje riziko, že černé se bude vydávat za bílé, ne-právní status se změní na zákonný, pravdu skryjí za hezkými televizními obrazy či vyjádřeními na sociálních sítích,“ stojí v článku.

Scénář se opakuje

Vynucování rozkolu ve společnosti a podpora opozice pro svržení úřadujících vlád s formálním odkazem na „demokratické hodnoty“ je typický scénář nezákonného zasahování do záležitostí jiných zemí, a to se pořád opakuje, myslí si Medveděv.

„Nadále se opakuje typický scénář nezákonného zasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí: vytváří se rozkol ve společnosti, podporuje se a vyzbrojuje se opozice pro svržení úřadující vlády s formálním odkazem na demokratické hodnoty,“ napsal Medveděv v článku věnovanému 75. jubileu OSN, zveřejněném na stránce televizní stanice RT.

Autor připomněl, jak v roce 2003 mezinárodní koalice v čele s USA, včetně dalších zemí NATO, zaútočila na Irák. „Pod krytím boje s mezinárodním terorismem a hledáním zbraní hromadného ničení byl svržen a popraven zákonný prezident země Saddám Husajn, rozrušen „autoritativní stát“ a byla vytvořena „skutečná demokracie“. Co z toho vzniklo – to vědí všichni,“ zmínil Medveděv.

Jako další příklad uvedl fakt, že v roce 2012 „USA ve spolupráci se zeměmi NATO poskytly tajnou vojenskou podporu povstalcům v Sýrii“. „To vedlo jen k velkému krveprolití a vnitřní krizi v této zemi,“ konstatoval Dmitrij Medveděv.