Chceme mít Vánoce a chodit na trhy? Podle Babiše se rozhodne během listopadu

„My neustále pracujeme na tom, abychom zabezpečili kapacitu hlavně nemocnic. (…) Nemocnice v Letňanech je téměř připravená, podle mého názoru musíme ještě rozšířit kapacitu,“ řekl v rozhovoru pro Rádio Z.

Babiš uvedl, že počty lidí nakažených, včetně lidí ve vážném stavu, neustále rostou. „My to bez lidí nezvládneme, žádná vláda na světě nemá žádnou tajnou zbraň. Není žádná účinná vakcína. Můžeme to zvládnout jen respektováním opatření, které jsme my navrhli. Mobilita lidí je stále vysoká,“ dodal na téma aktuálního vývoje koronaviru v Česku premiér.

„Já chci poprosit všechny, aby to dodržovali. Všichni chceme mít Vánoce. Chceme, aby byly otevřené obchody, chceme chodit na trhy. A to musíme zvládnout v rámci listopadu,“ uvedl.

Podle slov Andreje Babiše nejsou dobré predikce v případě, že lidé nebudou respektovat opatření. Vyzdvihl to, že je potřeba eliminovat mezilidské kontakty.

„Lidé se chovají jinak než za první vlny. Ještě stále je tady plno lidí, kteří tomu nevěří. Ten počet hospitalizovaných si ale nikdo nevymýšlí,“ prohlásil v rozhovoru pro Rádio Z.

„Plno lidí mi píše, že jsem měl podpořit pana profesora Prymulu. To nešlo! Nemůžete tady přednášet, jak co máte dělat, a potom udělat něco proti tomu. Je to fatální chyba, to se nedalo ani omluvit,“ uvedl na adresu mediálního skandálu, který během včerejška vypukl okolo chování ministra zdravotnictví Romana Prymuly.

Moderátorka pořadu poprosila předsedu vlády o komentář ke slovům o tom, že prezident Miloš Zeman se údajně snaží o nastolení úřednické vlády. To měl uvést v pořadu Rádia Z Petr Gazdík.

„Prosímvás, pana Gazdíka vůbec nechci komentovat. (…) Opozici a pana Gazdíka nechci komentovat,“ uvedl premiér.

V souvislosti s pozicí ministra zdravotnictví Babiš uvedl, že spolupráce mezi ČSSD a bývalým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem nefungovala a sociální demokracie se snažila ho zbavit.

Předseda vlády na závěr rozhovoru vyzval národ, aby lidé „tvrdě dodržovali“ opatření, aby bylo možné mít Vánoce. Podle jeho slov se budeme muset naučit žít s koronavirem do té doby, než bude k dispozici funkční vakcína.

„Bylo by skvělé, aby všechny firmy nařídily home-office,“ dodal.

Prymula

Po skandálních fotografiích ministra zdravotnictví Romana Prymuly, jak vychází z restaurace v pozdních nočních hodinách, ke všemu bez roušky, ho předseda vlády Babiš vyzval k rezignaci. Ten to odmítl s tím, že podle jeho názoru žádné z opatření neporušil. Babiš následně jednat o situaci s prezidentem. Po jednání uvedl, že nového mistra chce mít do příštího čtvrtka.