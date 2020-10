Fiala je smutný z Babišovy vlády. V komentářích mu doporučili, aby něco dělal a aktivně premiérovi pomohl

Petr Fiala na Facebooku zveřejnil par výroků, které se týkají jeho nespokojenosti s českou vládou a situace ohledně koronavirové pandemie. Současně politik sdílel odkaz na rozhovor, který poskytl serveru FORUM 24, v němž je patrná stejná rétorika, jen ve větším měřítku.

„Jsem smutný z toho, jak se chová vláda, protože lidem téměř brání v tom, aby měli přirozenou důvěru v přijímaná opatření,“ uvedl předseda ODS.

Podle jeho slov je nutné okamžitě udělat konkrétní kroky pro ekonomické přežití lidí.

„Naděje je ve vůli lidí pandemii překonat. Naděje je samozřejmě i v našem kvalitním zdravotnickém systému. A dlouhodobá naděje je v tom, že se podaří vytvořit vakcínu, která nás začne chránit,“ vyslovil své myšlenky politik.

Lidé ale nenechali Fialovy poznámky bez povšimnutí.

„Super, tak něco dělejte a aktivně mu pomozte,“ vyzval jej Zdeněk Ondrusek.

„Pane Fialo, pomozte tedy a řekněte, co by se mělo a nemělo dělat. Myslím, že by to bylo úplně stejné,“ zazněl stejný názor od Ilony Richtrové.

Někteří sledující ale nebyli tak diplomatičtí.

„Vy jste selhali, i když nebyl covid,“ připomněla Fialovi minulost Libuše Klanicová.

Jisté pochyby o schopnostech opozice vyjádřil i Jiří Traxler.

„Nechci se nikoho zastávat, ale rád bych věděl, kde opozice bere tu jistotu, že jejich návrhy by byly účinné,“ napsal.

A podobně zareagovali i další sledující.

„Chyba, že tato naše vláda už není dávno u ledu, ale vůbec si nejsem jistej, že by tu situaci zachránilo ODS s Topkou,“ poznamenal Zdeněk Malý.

„Vážený pane Fialo, nepřeji si nic jiného, než aby celá vláda podala demisi, a vy jste byl pověřen sestavením nové a k ruce měl tu paní z TOP 09. Ono psát a konat jsou naprosto odlišné věci,“ souhlasil Erva Raděvič.

Poněkud hlubší názor na problém poskytl Jan Němec, kterému také neunikla minulost Fialovy strany.

„Český zdravotnický systém není kvalitní, je vytunelovány politickou garniturou za velké účasti ODS. Psát tyhle bludy dokáží jen PR agentury politiků. Naše nemocnice jsou často v horším technickém stavu, než v Africe, viz nemocnice na Bulovce a v Krči, které mají mnohamilionové dluhy a interiéry nemocnic připomínají spíše urbex. Pánové a dámy, z tohoto PR by se měli jít napřed podívat do těchto zařízení a pak sem napsat, co viděli,“ vyslovil se uživatel.