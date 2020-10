Rozumíte tomu? Američané pomáhají Tálibánu. Ondráček se ptá, jakou válku USA v Afghánistánu vedou

Americká armáda poskytuje vzdušnou podporu hnutí Tálibán, dozvěděl se americký list The Washington Post. Právě toto hnutí Američané před 19 lety svrhli, když vtrhli do Afghánistánu. Na informaci reagoval i místopředseda poslaneckého výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček (KSČM), který se zajímal o to, jakou válku USA v Afghánistánu vlastně vedou.