„Větší drama, než se dalo očekávat.“ Velvyslanec v USA Kmoníček řekl, jak by Trump mohl přijít o vítězství až po volbách

Nehledě na to, že mnozí američtí občané jsou již zvyklí na šokující zprávy o řadění koronaviru, právě tato pandemie je tím, co by mohlo z prezidentských voleb učinit pořádné drama. Kvůli pandemii se výrazně zvýší počet voličů, kteří budou odesílat své hlasy poštou. Český diplomat Hynek Kmoníček, jenž nyní zastává post velvyslance ČR v USA, tvrdí, že číslo voličů hlasujících poštou může dosáhnout až 30 %, zatímco v minulých volbách hlasovalo tímto způsobem pouze 7 % voličů. To všechno může mít zásadní vliv nejen na průběh a ráz samotných voleb, ale i na jejich výsledek.

„Trvající pandemie covidu dělá z těchto voleb ještě mnohem větší drama, než se dalo očekávat,“ řekl Kmoníček ve svém rozhovoru pro česká média. „Množství hlasů odeslaných poštou bude při těchto volbách v historicky rekordní výši… Skoro všichni tito hlasující pak mají něco společného – většinově volí demokraty,“ zdůraznil český diplomat.

Další nepokoje?

Dále Kmoníček podotýká, že je možný i scénář, při kterém bude mít Trump v průběhu noci po volbách náskok před svým konkurentem, protože nejdříve se budou počítat hlasy těch, kteří hlasovali osobně. Poté, co budou sečteny hlasy zaslané poštou, ale Donald Trump může o své vedení přijít.

„Vzhledem k tomu, že tyto hlasy budou vesměs pro demokraty, Trumpův náskok z volební noci se začne hodinu za hodinou, den za dnem, smrskávat. Prezident začne tweetovat o tom, jak mu chtějí ukrást vyhrané volby. Současně bude stoupat jeho pokušení zastavit přepočítávání a vyhlásit v jednom okamžiku konec voleb tak, aby byl zachován výsledek z 3. listopadu,“ popisuje možný chod událostí český velvyslanec.

Případné neuznání výsledků voleb ze strany Trumpa může vyvolat občanské nepokoje, jejichž rozsah by dokonce mohl překročit protesty po smrti George Floyda.