„To je ale Fiala!“ Kalousek prozradil, co mu obyčejně chodí poštou a ukázal neobyčejný dárek

Zakladatel a bývalý předseda TOP 09 na sociálních sítích prozradil, jaké dárky dostává poštou. Ten nejnovější, kterým se i pochlubil na internetu, mu ale dle svých vlastních slov udělal velkou radost. Uhodnete, o co šlo?

Miroslav Kalousek je bývalý ministr financí a bývalý předseda TOP 09. Jakožto známá osobnost, v tomto případě především politik, musí počítat s tím, že ne všichni mu budou projevovat sympatie. To ostatně potvrdil i sám Kalousek, který na sociálních sítích uvedl, jaké dárky mu často přistávají v poště.

„Poštou mi chodí leccos. Povzbudivé i urážlivé dopisy, spousta anonymů. Už jsem dostal i zlomenou tužku a nábojnici. Běžná rutina, dá se říct. Dnešní pošta mě ale mile překvapila a udělala mi radost,“ napsal.

Nový prezident?

Pod příspěvkem se objevil obraz, na kterém je vyobrazen on společně s Karlem Schwarzenbergem. A pod fotkou se objevilo množství komentářů. Některým se obraz velmi líbil. „Já chci taky! Tak ten by se snad měl nechat tisknout,“ napsala Vlasta Lišková. Někteří se k ní přidávali: „To je opravdu úžasný dárek!!! Moc mě to těší i za vás. Je vidět, že tu není samý lidský póvl ale lidé s rozumem a srdcem na pravém místě.“

„Asi to s naším státem není tak špatné. Najde se mnoho slušných lidí, kteří dokážou potěšit a ne jen neúspěšných hlupáků, kteří se užírají závistí a vztekem,“ míní Josef Houdek.

„A pročpak posílají tak ošklivé věci? Asi je něco hooodně moc v nepořádku,“ míní Renata Pavlíková.

Jiní pak komentovali ještě Kalouskův příspěvek o tom, jaké dárky nachází v poště. „Zlomená tužka není tak špatná. Dá se ořezat a znova použít,“ uvedl s nadsázkou Michal Tesárek.

Někteří komentovali Kalouskův vzhled na obrazu. Připomínal jim totiž někoho úplně jiného. „To je ale Fiala,“ napsala Jitka Homolová s tím, že se jedná místo Kalouska o předsedu ODS Petra Fialu. Tato uživatelka však nebyla jediná, která vidí podobu s předsedou opoziční ODS. „A to vážně chcete mít na zdi pana profesora Fialu?“ napsal Adam Janousek na Twitteru.

Jiní pak zašli ještě dál a Kalouska by dokonce chtěli vidět na jiném postu. „Kalda na Hrad!“ vzkázal Zoran Stehlík.