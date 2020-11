Zahradil byl proti koalici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. „Kalouska a Klause mladšího ani nemám moc chuť komentovat,“ vzkazuje

Není již žádným tajemstvím, že v příštích sněmovních volbách uvidíme trojkoalici občanských demokratů, TOP 09 a lidovců. Europoslanec Jan Zahradil poskytl serveru Expres.cz rozhovor, ve kterém prozradil, že on osobně s jejím vznikem nesouhlasil. A kritikou nešetřil ani některé politiky.

Zahradil konstatoval, že on sám byl jeden ze tří členů výkonné rady, kteří koalici nepodpořili. Vysvětlil, že svým kolegům říkal, že nehodlá v samotném závěru kariéry dělat nic proti svému přesvědčení a svědomí. Zároveň ale uvedl, že slíbil, že se nepustí do žádné kritiky ani napadání.

„Čas ukáže, jestli tohle byla správná cesta. Pokud se to podaří a přinese to nějaký slušný výsledek po volbách, jenom tomu zasalutuji a řeknu: V pořádku, měli jste pravdu, naprosto to uznávám. Pokud to ovšem nevyjde, bude zapotřebí se asi poohlédnout nejen po nějaké jiné strategii, ale zřejmě i po jiném vedení. Ale to je v tuto chvíli zbytečné řešit,“ konstatoval.

„Z dnešních stran tu byla ODS, ČSSD, KDU-ČSL. Je docela dobře možné, že je zkrátka opravdu potřeba právě takové nové strategie (předvolební koalice, pozn. red.) hledat,“ uvedl s tím, že pro něj jako pro matadora politické scény je těžké se tomuto novému kurzu přizpůsobit.

Podle jeho slov jsme nyní v krizi stranického systému, je tu podle něj spousta nejrůznějších subjektů: před patnácti lety totiž neexistovalo ani ANO, Piráti, SPD nebo TOP 09.

Vysvětlil totiž, že by zůstal rád věrný tomu, co vždycky zastával, a to bez nějakých kompromisů, které ovšem ke koalici patří.

Václav Klaus mladší tuto novou trojkoalici dříve okomentoval s tím, že znamená odchod ODS do levého středu a že nikdo již nehájí lidi a hodnoty, na kterých naše země kdysi zbohatla. Nutno podotknout, že Zahradil byl při vyjadřování svého názoru poněkud kritický.

„Zatím musím říct, že výkony, které dosud po tom velkoústém nástupu podával (Klaus ml., pozn. red.), jsou mírně řečeno docela tragické. Radil bych mu, aby se teď raději pustil do dobudování svojí strany. Ale víc mu radit nebudu, protože je to náš konkurent,“ řekl.

Zvláštní příběh

A Klaus mladší nebyl jediný, o kom Zahradil vyjádřil svůj názor. Miroslav Kalousek se totiž dříve pustil do Starostů s tím, že stojí na straně čerpání dotací a budou klidně vládnout s Babišem.

„Zrovna pana Kalouska, stejně jako pana Václava Klause mladšího, také nemám moc chuť komentovat. Je zajímavé, že se tak vehementně pouští do hnutí STAN, se kterým byla TOP 09 za jeho působení ve velice úzkém objetí. (…) Pan Kalousek tu na ně o deset let později dští oheň a síru, já se tomu musím docela smát, že zase jednou prozřel a zjistil, že to tehdy nebylo to pravé. S panem Kalouskem je to takový zvláštní příběh,“ uvedl.

A pokračoval s tím, že Kalousek podle něj neustále chce vytvářet dojem, že má nějaký vliv a něco znamená. „Ono už to tak dávno není,“ dodal.