Mach uvedl, co by mohlo čekat Ameriku v případě Trumpova vítězství

Člen Trikolóry Petr Mach v rozhovoru pro Parlamentní listy prozradil svého favorita voleb v USA a uvedl, co jeho výhra bude pro Ameriku znamenat. Přeje si totiž vítězství Donalda Trumpa, protože jen v tomto případě se USA podle něj stanou protivahou neomarxismu. Je si však vědom i toho, že to povede k nepokojům.

Hned na začátku rozhovoru Mach uvedl, že opět jako i v předchozích amerických volbách bude volit Trumpa.

„Jako před 4 lety jsme si na něj znovu s manželkou vsadili. Přeju si, aby USA byly protiváhou levičáctví, multikulturalismu a slabosti, které se šíří Západem,“ uvedl Mach.

Není proto podle něj divu, že z nedávno zveřejněného průzkumu napříč zeměmi EU vyplynulo, že by drtivá většina obyvatel unie zvolila raději Bidena. „Kdyby amerického prezidenta volili obyvatelé západoevropských států nebo přechytřelí televizní moderátoři, vyhrál by Biden na celé čáře,“ konstatoval Mach.

V této situaci však podle něj je uspokojivé to, že USA jsou suverénním státem, který má demokratický režim.

„Demokracie je ale o tom, že rozhodují lidé, co v té zemi žijí. Západ je prodchlý antiamerikanismem a levičáctvím. Navíc obyvatelé Západu mají jen kusé pokroucené informace o Trumpovi z médií. Na rozdíl od nich Američané ve své zemi žijí,“ podotkl.

Trumpův výsledek na různých místech USA podle poznámky novináře předčil očekávání, což se nejspíše stalo v souvislosti s děním kolem Black Lives Matter. Podle Macha to dokonce ovlivnilo i to, že v Americe je nyní nemálo „stydlivých Trumpových voličů“, kteří se se svými názory raději nikomu nesvěřují.

„Myslím, že mnoho černochů i Hispánců i lidí ve velkých městech se raději k volbě Trumpa nepřiznává, i když ho volí. Nechtějí být černé ovce ve své skupině,“ vysvětlil.

Pokud by ale nakonec vyhrál Joe Biden, pro USA by to podle Macha mělo znamenat příklon k socialismu. „Jednak k socialismu a jednak k realizaci mnoha neomarxistických snů ve stylu ideologie Black Lives Matter,“ poznamenal.

Pokud však prezidentský mandát obhájí Donald Trump, existuje podle Macha velká pravděpodobnost střetů nespokojených voličů s policií.

„Někteří Bidenovi voliči a různá lůza Trumpovo vítězství neskousne a můžou se opět vynořit nepokoje,“ domnívá se člen Trikolóry Petr Mach.

Volby v USA

Ve Spojených státech amerických v úterý proběhly volby. Momentálně ve Spojených státech probíhá sčítání hlasů a očekává se, že výsledek voleb rozhodne několik klíčových států. Prezident Donald Trump již prohlásil, že se připravuje na oslavu svého vítězství. Současná hlava státu se totiž nechala slyšet, že předhání demokratického kandidáta Joea Bidena v Ohiu, Texasu, na Floridě, v Georgii, Severní Karolíně, Pensylvánii, Michiganu a ve Wisconsinu.

„Nepotřebujeme ani všechny tyto státy k vítězství,“ řekl Trump a poděkoval Američanům za jejich podporu.

Trump také uvedl, že v zemi dochází k mnoha volebním podvodům.

„Chceme, aby celé hlasování skončilo, nechceme, aby demokraté našli nové hlasovací lístky,“ dodal.

Kromě toho je připraven obrátit se na Nejvyšší soud se žádostí o vyřešení otázky volebních výsledků.

