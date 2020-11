Petříček si na ministerstvo zahraničí přivedl odborníka na genderové otázky. Jde o pikantní krok, píší média

Ministr zahraničí Tomáš Petříček najal nového poradce, který bude rozvíjet projekty zaměřující se na propagaci EU a boj s dezinformacemi. Jde o vysokoškolského pedagoga a odborníka na genderové otázky Petra Pavlíka, který také stojí v čele pražské buňky ČSSD. Pikantní podle Seznam zprávy je to, že o tento stranický post hodlá Petříček usilovat.

Ministr už začátkem října podle upozornění serveru veřejně řekl, že na příštím sjezdu strany nebude obhajovat funkci místopředsedy ČSSD, ale chce se soustředit na politiku v Praze. „Chce se z pozice šéfa pražských sociálních demokratů pokusit získat důvěru větších měst a také si vyztužit svoji politickou pozici,“ uvedl server.

„Nemůžu vyloučit, že v nějakých úvahách je, že moje angažmá na ministerstvu má ovlivnit volbu pražského předsedy ČSSD. Já to tak ale neberu. Mě dost dobře uplatit nejde. Dobře všichni vědí, že si dělám, co chci, a na funkcích nejsem závislý,“ řekl Seznam Zprávám Petr Pavlík.

Seznam zprávy proto označil za pikantní to, že Petříček angažoval na ministerstvu zahraničí stávajícího předsedu pražské organizace strany Petra Pavlíka , neboť teoreticky by mu mohl ze své pozice cestu do čela buňky znepříjemnit.

Petříček k tomu poznamenal, že Pavlíka na ministerstvo zahraničí přivedl především jako muže se zkušenostmi z oblasti vědy a školství. „Vysokoškolský pedagog a odborník na genderové otázky Petr Pavlík v minulosti působil jako politický náměstek na ministerstvu školství,“ uvedl k Pavlíkovi server.

Podle názoru Petříčka se totiž zahraniční politika a vzdělávání v mnoha oblastech prolínají, proto by Pavlík jako poradce na ministerstvu zahraničí mohl navázat spolupráci s vysokými školami na propagaci Evropské unie a zabývat se projekty týkající se dezinformací a Východního partnerství.

Jak upozorňuje portál Parlamentní listy, Pavlík rozhodně nebude prvním sociálním demokratem, který najde uplatnění na ministerstvu vedeném Petříčkem. Dokonce by se dalo říci, že ministerstvo zahraničí je teď sociálních demokratů plné.

Na ministerstvu tak má Petříček po svém boku vlivného pražského politika ČSSD a svého dlouholetého kamaráda Miroslava Pocheho. Petříčkovi dělá náměstkyni např. i pražská sociální demokratka Michaela Marksová-Tominová, bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Celkem má ministr Petříček ve svém nejužším kruhu minimálně 4 poradce z ČSSD.