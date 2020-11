Který prezident USA je lepší možnost pro Čechy? Z diskuze českých europoslanců se to dalo dozvědět

Exministr obrany, bývalý disident a signatář Charty 77 Alexandr Vondra zastává názor, že pro Čechy by bylo lepší, kdyby byl prezidentem Donald Trump kontrolovaný republikány v Senát.

„Druhou nejlepší možností je Joe Biden kontrolovaný republikány v Senátu,“ vyslovil se k prezidentským volbám v USA někdejší šéf obranného rezortu.

I když uznal, že Evropané nesnášeli Trumpa za jeho hrubiánský styl, výsledky činností 45. prezidenta USA považuje za dobré.

„On přitvrdil vůči Číně, což já považuji za důležité. On dokázal na Blízkém východě víc než všichni tři jeho předchůdci dohromady. Myslím, že Izraelci na něj budou vzpomínat s láskou,“ uvedl své argumenty představitel z řad ODS.

Rovněž neopomenul skutečnost, že Trump donutil řadu svých evropských partnerů, aby vydávali více peněz na obranu.

Stejně tak podle bývalého ministra spravedlnosti Pospíšila komunikační styl Trumpa býval často problematický, nicméně tomuto lídrovi se podařilo Američanům snížit daně a tím významně pomoct tamní ekonomice.

„Vidím ale jeden rozdíl, který je pro mě důležitý, a to je to, že Biden uvažuje o změně přístupu k ochraně klimatu, protože si myslím, že by nebylo dobře, kdyby Evropa jako jediná zůstala sama s klimatickými závazky,“ zdůraznil zástupce TOPky.

Nová éra – nové komplikace

Vondra považuje Bidena za gentlemana, co se týče stylu komunikace, činy to ale nezaručuje.

„Je to nepochybně gentleman s kultivovaným projevem. Evropanům se s ním bude lépe komunikovat. Uslyšíme krásné projevy, což bude důstojné té politické funkce... ale aby to přetavil v činy, to bude mít velmi složité,“ domnívá se bývalý ministr obrany.

Vondra přišel i s obavami a varováním kvůli tomu, že Biden coby centrista narazí na demokraty nové generace, kteří prosazují hodně levicové nápady.

„To je socialismus...To je něco, čeho já se skutečně obávám, protože by to Ameriku posunulo někam, kde ji neznáme. A starší pán Joe Biden, kterého já si velmi vážím, si nejsem jist, že by dokázal tomuto https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20201026/12706317.htmltlaku odolat,“ podotkl bývalý ministr.

Současně však dodal, že nemá v záměru vyvolávat zbytečný strach.

„Myslím, že krátkodobě se nic nemění, ale dlouhodobě si musíme říci, že Amerika se mění, a musíme s tím počítat,“ uvedl Vondra.

Co se týče věku vítěze letošních voleb v USA, exministr obrany připustil, že pravděpodobně nebude usilovat o znovuzvolení.

„To mu může trochu rozvázat ruce,“ vysvětlil Vondra, když mluvil o možných úspěších Bidena.

Účastníci diskuze se rozešli v názorech na korespondenční hlasování, které Vondra zásadně odmítl.

„Co si budeme povídat, to smrdí průserem,“ uvedl člen ODS.

Pospíšil se naopak vyslovil ve prospěch zavedení takového formátu voleb v České republice.

„Já si myslím, že korespondenční volba patří k modernímu životu. Já si myslím, že ta doba, kdy voliči stojí ve frontách před volebními místnostmi, nepatří do moderní doby,“ argumentoval svůj názor člen TOP 09.