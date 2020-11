Putin videokonferenčně jednal s Asadem. O čem prezidenti mluvili

V říjnu Asad uvedl, že plánuje setkání s Putinem v budoucnu, přičemž poznamenal, že „existují neustálé telefonické kontakty“.

Nedávno během projevu v diskusním klubu Valdaj se Putin vyslovil k situaci v Sýrii, zejména v souvislosti se sankcemi. Když hovořil o nutnosti zrušení omezení během pandemie koronaviru, vyzval k pomoci s humanitárními zdroji, zejména s penězi na léky.

Ozbrojený konflikt v Sýrii trvá od roku 2011. Na konci roku 2017 bylo oznámeno vítězství nad teroristickou skupinou Islámský stát (zakázanou v Ruské federaci) v Sýrii a Iráku. V některých oblastech zemí pokračuje likvidace posledních ozbrojenců. V tuto chvíli je v popředí politické urovnání, obnova Sýrie a návrat uprchlíků.

Putin podotkl, že úkol obnovy SAR po konfliktu má velký význam.

„Úkol obnovy Sýrie má v této fázi zásadní význam, a to především návrat domů syrských uprchlíků a vnitřně vysídlených osob. Jak víte, je to jedna z klíčových podmínek základní rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2254,“ řekl Putin Asadovi během schůzky prostřednictvím videokonference.

„Dnes bohužel mimo Sýrii žije více než 6,5 milionu uprchlíků. Převážná většina z nich jsou práceschopní občané, kteří by se mohli a měli podílet na obnově své země,“ poznamenal ruský prezident.

„Jejich návrat navíc odpovídá vnitřním zájmům hostitelských států, zejména sousedů Sýrie. Jelikož je jejich zátěž poměrně vážná, musí nést značné náklady na dočasné ubytování a zajištění Syřanů,“ dodal Putin.

„Už nemluvím o tom, že mladí uprchlíci často spadají pod vliv radikálních prvků, připojují se k řadám ozbrojenců a mohou představovat hrozbu pro hostitelské země,“ varoval prezident RF.

Jeho syrský protějšek přinesl svůj pohled na téma běženců.

„Toto (problém s uprchlíky, pozn. red) je humanitární problém, ale mnoho států se ho snaží politizovat. Jedná se však o národní problém (Sýrie, pozn. red.) a úřady země mají zájem na jeho řešení. To je jednou z hlavních priorit syrské vlády, zejména poté, co byla osvobozena významná část území Syrské arabské republiky a my jsme byli schopni vymýtit terorismus na těchto územích,“ uvedl Asad.

Ruský prezident zdůraznil, že nyní existuje dobrá příležitost k zajištění masivního návratu uprchlíků do Sýrie, ale je důležité, aby tento proces probíhal přirozeně, bez nátlaku.

Podle Putina Rusko pokračuje v aktivním úsilí o prosazování dlouhodobého urovnání sporu v Syrské republice, obnovení její suverenity, nezávislosti, jednoty a územní celistvosti.

Ruská federace očekává, že nadcházející mezinárodní konference o uprchlících umožní zintenzivnit masový návrat Syřanů.

Damašek bude 11. a 12. listopadu hostit mezinárodní konferenci o uprchlících a vnitřně vysídlených osobách.

Asad cení zájem ostatních států o účast na této konferenci.

„Doufáme, že se naskytne příležitost poněkud zmírnit současné ekonomické embargo nebo jej prolomit společným úsilím s cílem vytvořit vhodné podmínky pro návrat uprchlíků,“ uvedl syrský prezident během videokonferenčního setkání s Putinem.