„A kdo tam v té vládě, pane čivavo, bude dělat premiéra? Vy, nebo rovnou ten imbecil Novotný?“ padlo po návrhu od Fialy

„Středopravé strany většinou přicházejí k vládě ve chvíli, kdy levice všechno rozdá a musejí to napravovat. Ale i kdyby nepřišla pandemie, nepřebírali bychom zemi v dobrém stavu. Už na začátku roku vláda ztratila kontrolu nad rozpočtem. Naplánovala si deficit rozpočtu 40 miliard na celý rok a už v únoru měla 27 miliard pryč,“ poznamenal lídr ODS.

Podle jeho slov by to vedlo ke špatným koncům i tak, pandemie situaci samozřejmě dramaticky zhoršila, ale vláda se nemůže vymlouvat jenom na to.

„Dnes už vláda nic neřídí, věci se jí vymkly z ruky, řídí jen rozdávání, a to opravdu nemůže dobře dopadnout. Počítám s tím, že budeme muset tyto věci dávat do pořádku. Naše výhoda je, že víme jak,“ propaguje své hnutí Fiala jak v článku, tak i na sociální síti.

V rozhovoru se politik vyslovil i k tématu možného vytvoření úřednické vlády.

„Já pro úřednické a nepolitické vlády moc nejsem. Ale teď bych si dovedl představit například do jarních předčasných voleb něco takového jako vládu národní jednoty,“ popsal svou vizi politik.

Na výroky předsedy ODS zareagovali sledující.

„Fialo, rok před volbami dělat tohle může opravdu jen arogantní blbec, neschopný sebereflexe… Předčasné volby s ohledem, že mají být v září, je naprostý nesmysl...ale co ta vaše strana může jiného... Já doufám, že lidi nebudou volit ODS už za její minulost, stejně jako vy říkáte, že komunisté mají svou minulost, tak i ODS ji má a lidé nezapomínají,“ vyslovil se Roman Vrba.

„Dáte voličům kromě programu záruky, že se do Poslanecké sněmovny nedostanou členové vaší strany, kteří měli v minulosti problémy jak se zákonem, tak kmotrovské a morální?“ ptá se Alena Koňaříková.

Uživatel Miroslav Šulc nepodpořil myšlenky Petra Fialy a odsoudil jeho chování.

„Za téhle situace si lze akorát natlouct ústa. Možná by bylo lépe mít méně ambic," napsal.

Někteří sledující ukázali ve svém hodnocení lakonický přístup.

„Do Bohnic s Tebou,“ poznamenal Milan Stavjany.

„No doufám, že vy už nic naštěstí řídit nebudete. Taková ani ryba, ani rak,“ zareagoval Robert Slama.

Mezi komentáři nechyběla přirovnání politika ke známé rase psů.

„Proč mi jen připomíná čivavu štěkající na vlky v TV?“ dotazuje se Jan Hlinka.

„A kdo tam v té vládě, pane čivavo, pardon, pane Fialo, bude dělat premiéra? Vy, nebo rovnou ten imbecil Novotný?“ ptá se Jiří Malérek.

„Co ten Fiala vypustí z úst, to je vždy pecka. Kupte mu někdo nějakého medvídka, aby si mohl o těch svých kok*tinách s někým povídat. My na to nejsme zvědaví,“ zaznělo satirické doporučení od Jiřího Románka.

S rozborem politických návrhů ohledně vedení státu, o nichž šlo v rozhovoru, přišel Michal Jakub.

„Myslím si, že úřednická vláda ani předčasné volby by v tuto chvíli nic nevyřešily a pokud na to p. Fiala a ODS (jak sám v rozhovoru přiznává) nemá síly k prosazení, tak o to více se jeho nápad jeví jako zbytečný i hloupý. A pokud to p. Fialovi připadá zajímavé, tak předpokládám, že si uvědomuje, že v případě vítězství by musel nejaktuálněji začít řešit situaci s koronavirem - a to není v tuto chvíli nic extra, do čeho by se někdo hrnul s nadšením. Snad budou mít ostatní strany rozum a nepodpoří to - do voleb zbývá už necelý rok a to si myslím, že se dá vydržet. Už proto, že máte do dalších voleb jistotu poslaneckého mandátu - tu u předčasných voleb nemáte,“ napsal.