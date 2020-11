„Není pravda, že by nám vystoupení z EU uškodilo.“ Ivan David si na XTV nebral s eurohujery servítky

Jako první David komentoval chování amerických velkých médií vůči Donaldu Trumpovi, která ho například utnula uprostřed jeho projevu s tím, že prý říká lži.

„Já ho zásadně odmítám. Jestliže média mají být médii - od slova zprostředkovávat, tak by měla zprostředkovávat veškeré relevantní informace. Projev prezidenta relevantní informací pro občany je. Jedná se tady zcela evidentně o politický aktivismus, který svědčí o tom, že média, která nikdo nevolil, se snaží podílet na moci ve státě. Je to současně důsledkem úpadku demokracie z toho důvodu, že to nenaráží na zásadní odpor. Dokonce se setkáváme s projevy pochopení ze strany některých politiků, což znamená, že oni již rezignovali na to, že veřejnost má právo na informace, a že tady existuje svoboda slova,“ prohlásil europoslanec.

„Já si myslím, že toto je naprosto nepřijatelné. Já jsem zastáncem demokracie velmi důsledné. (…) Nemyslím si, že média mají prostředky, aby mohla manipulovat veřejným míněním a dosahovala takové shody ve společnosti, která někomu vyhovuje,“ dodal na téma médií Ivan David.

Podle jeho slov novinářský aktivismus není v USA „nic nového“. V této souvislosti poukázal na 50. léta v USA, kdy rovněž docházelo k politickému útlaku. V tomto smyslu se prý jedná o recidivu. „Je to něco, co ukazuje, jaký je stav v americké společnosti. (…) Například univerzity, kde bychom očekávali jakousi svobodomyslnost, se přiklánějí k podobným stanoviskům a naprostá většina univerzit a jejích funkcionářů zastává podobné názory. Myslím si, že to je cesta k odstranění demokracie a cesta, kterou bychom neměli následovat,“ prohlásil europoslanec za SPD.

Ivan David zdůraznil, že „zcela jednoznačně“ vidí podobné tendence i v orgánech Evropské unie. „Ten tlak na takzvanou politickou korektnost je velice silný. Já mám tu výhodu, že jsem byl najat na to říkat, co si myslím, a abych říkal, co si myslím, že je v souladu s pravdou, zatímco jiní byli najati na zvedání ruky,“ uvedl v rozhovoru s Janou Bobošíkovou.

Opatření proti koronaviru

Ohledně koronaviru Ivan David uvedl, že pro vládu je velmi těžké najít rovnováhu, co se týče opatření pro boj s epidemií. Uvedl ovšem, že se k situaci nechce vyjadřovat, jelikož pro to nemá vhodnou lékařskou specializaci.

„Myslím si ale, že se to nedá zvládnout ke všeobecné spokojenosti,“ uvedl na účet opatření europoslanec.

Vystoupení z EU

„Spojence (pro vystoupení z EU – red.) bychom měli hledat především doma, protože jsem přesvědčen o tom, a přesvědčil jsem se o tom studiem dokumentů, že pro nás by nebylo vystoupení z Evropské unie tragédií. Tím nechci říci, že by se neobjevily problémy, ale ty pozitivní důsledky by byly významnější,“ myslí si europoslanec.

„Je potřeba si uvědomit, že řada zemí má výhodné postavení v řadě oblastí právě pro svoji účast v EU, a že vystoupení z EU by v řadě zemí znamenalo pro významnou část lidí újmu, což se netýká České republiky, kde by se ta újma týkala například unijních úředníků, ale nikoli široké veřejnosti,“ prohlásil na adresu možných ztrát při vystoupení z Evropské unie.

„Je potřeba si uvědomit, že řada lidí tvrdí, že bychom se okamžitě dostali do situace, kdy by naše malá exportní ekonomika nemohla vyvážet. To naprosto neodpovídá skutečnosti, protože tady existuje evropský hospodářský prostor. Není žádný problém získat postavení těch zemí, kde v Evropě fungují, a které mohou vyvážet za stejných, nebo velmi podobných podmínek, jako je tomu u Švýcarska, Norska, teď Velké Británie, a tak dále,“ uzavřel Ivan David své vystoupení k možnému vystoupení Česka z EU.