Foldyna: Pokud budeme mít velkou armádu, můžeme jako sousedé žít bez problémů

„Stále jasněji se ukazuje, že mírové soužití dvou civilizací, které jsou v mnoha směrech odlišné a často dokonce antagonistické, není možné. Myslím tím samozřejmě soužití na jednom území. Jako sousedé asi můžeme žít relativně bezproblémově – samozřejmě za předpokladu, že budeme disponovat vojenskou silou s dostatečně odstrašujícími účinky,“ uvedl poslanec v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Podle jeho slov Evropa disponuje dostatečnou vojenskou silou, kterou se ovšem „bojíme využít“. Využít bychom ji přitom měli pro zastavení masové migrace, říká.

„Armáda je ze své podstaty budována za účelem schopnosti použít násilí, a to dokonce co nejefektivněji. Sice pořád slyšíme o tom, že armáda má pomáhat v případě živelních katastrof či třeba jako dnes v případě epidemií. To jistě také, ale její primárním úkolem je obrana země, což jinak než použitím násilí, bude-li to v souladu s platnými zákony, nejde. Ti, kdo své území zkoušeli bránit tancem, recitací veršů a hrou na loutnu, nepřežili,“ dodal na téma využití ozbrojených sil pro zastavení ilegální migrace směřující do Evropy.

Jednou z otázek, které Jaroslav Foldyna v rozhovoru čelil, byla, zdali jsou vyznavači islámu integrovatelní do evropské, potažmo západní, kultury.

„Není důležité, co si myslím, ale jaká jsou fakta. Ta jednoznačně nasvědčují tomu, že integrace muslimů a dalších obyvatel takzvaného třetího světa do Evropy možná není, alespoň ne v rozumném časovém horizontu,“ prohlásil a dodal: „Z toho, že každá další generace muslimských přistěhovalců je problematičtější než generace předchozí. A protože to u jiných přistěhovalců v zásadě neplatí, tak nezbývá nic jiného, než se domnívat, že důvodem problémů s integrací muslimů je především islám a z něj vyplývající normy chování, kterých se muslimové podle všeho nehodlají vzdát.“

Fanatici

Kardinál Dominik Duka před několika dny v rozhovoru pro portál Expres.cz varoval před působením fanatiků. Podle něj je nutné za své ideály bojovat a bránit evropskou civilizaci stojící na židovsko-křesťanských základech.

„Islámští fanatici spravedlnost nehledají, jde jim o vyvolání hněvu, zastrašení a jejich přístup má velmi blízko k dávným pohanským rituálům obětování, k naklonění božstva. Všimněte si, že islamisté mají podobný motiv jako dávní pohané: zabitím získávají příslib lepšího života po své smrti,“ uvedl Duka.

„Musíme si být vědomi, že je třeba bránit naši civilizaci, postavenou na židovsko-křesťanských základech. Prosme o dar rozumu, pro nás i všechny státní představitele, abychom společně dokázali účinně těmto útokům čelit,“ dodal v rozhovoru kardinál.

Kromě toho se prý radikálové pokouší vyvolat náboženskou válku. Přitom uznává, že islámu není terorismus vlastní. Jeho oběťmi jsou navíc často sami muslimové.

„Atentáty, při nichž atentátník zahyne, se zrodily ze symbiózy islámského fanatismu s ideologií kamikadze, ze symbiózy s terorismem nacistickým a bolševickým,“ vysvětlil genezi sebevražedných útočníků a dodává, že i mezi křesťany může vzplanout „přirozený hněv a touha pomstít naše mučedníky“.