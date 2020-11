Novotný se zřejmě do parlamentní politiky nedostane: Zahradil informoval o podmínkách pro navrhované kandidáty do voleb

Připomeňme, že Sněmovna jednala o dvou návrzích vládních stran, nakonec poslanci vybrali návrh premiéra Andreje Babiše, který prosazoval zavedení sazeb daně z příjmu ve výši 15 a 23 procent. Státní rozpočet oproti plánu přijde o 130 miliard korun. Hnutí ANO podpořili občanští demokraté, zástupci Trikolóry a SPD. Proti byli Piráti, lidovci nebo STAN.

Zrušení superhrubé mzdy je součástí daňového balíčku, který přináší řadu změn a bude mít ve svém důsledku dopad i na rozpočty obcí.

V reakci na dopady na obce tak Novotný Schillerové vzkázal : „Poslouchej, ty ubohá ku*vičko estébákova, OKAMŽITĚ po volbách zvedneme DPH a začneme škrtat provozní výdaje, DPH se projeví okamžitě, tedy výpadek je jen na rok.“

Server Novinky.cz se dotazoval Petra Fialy, zda nějak okomentuje výrok, který Novotný pronesl.

„Pavel Novotný nemluví za ODS. Jeho to baví, nemůže si pomoci, jiné to nebude. Je to dospělý chlap. Jeho urážky jsou za všemi hranicemi a slušnému člověku je z toho trapně. Jeho provokace mě nebaví a nezajímají, nechci je dokola komentovat,“ uvedl Fiala.

Zároveň ale dodal, že nemá stranickou funkci a existují orgány, které mohou ve věci konat, a že by měl Novotný zvážit své setrvání ve funkci. Na jeho odpověď pak reagoval i sám Novotný. „Ano, četl jsem. Petr má stále plnou podporu MS ODS Praha Řeporyje,“ vyjádřil se Novotný.

Připomeňme, že Novotný se již dříve nechal slyšet, že by rád přesedlal z komunální politiky do parlamentní. Není však jasné, zda se to Novotnému povede, jelikož europoslanec Jan Zahradil zveřejnil na Twitteru příspěvek, ve kterém píše, že se v úterý konalo jednání Výkonné rady ODS.

„Mimo jiných usnesení včera Výkonná rada @ODScz potvrdila dvě elementární podmínky pro navrhované kandidáty do parlamentních voleb 2021: negativní lustrační osvědčení a čistý trestní rejstřík. Totéž budeme požadovat i po našich koaličních partnerech,“ napsal Zahradil na sociální síti.

Mimo jiných usnesení včera Výkonná rada @ODScz potvrdila dvě elementární podmínky pro navrhované kandidáty do parlamentních voleb 2021: negativní lustrační osvědčení a čistý trestní rejstřík. Totéž budeme požadovat i po našich koaličních partnerech. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) November 25, 2020

​Ač Zahradil nikoho přímo nezmiňuje, dá se předpokládat, že se to bude týkat i samotného Novotného. K soudu se totiž dostal za vyhrožování poslanci KSČM Ondráčkovi – soud rozhodl, že se o trestný čin nejednalo. V tomto roce byl však odsouzen za vyhrožování vraždou Marku Vítovi s tím, že musel uhradit sankci 66 tisíc korun.