„Čínský agent Zahradil“ zazářil i v bruselském plátku. „Jak v 50. letech,“ reaguje europoslanec

Nejen doma musí český europoslanec za ODS Jan Zahradil čelit obviněním z práce pro Peking. Nyní se dostal i do hledáčku vlivného listu Politico, jenž sepsal rozsáhlý článek o téměř třech tisících slovech, ve kterém spekuluje o vazbách mezi Pekingem a skupinou přátelství EU-Čína v Evropském parlamentu, v níž předsedá právě Zahradil.

Ačkoliv autor článku přiznává, že neexistují důkazy, jež by nasvědčovaly, že by se Zahradil dopustil protiprávního či nevhodného jednání ve prospěch Pekingu, celý text však naznačuje opak. Článek může u čtenáře vzbudit dojem, že se europoslanec mohl dopustit předávání tajných informací do Pekingu a že skupina, v níž předsedá, ve skutečnosti prosazuje zájmy Číny.

„Její šéf (skupiny přátelství EU-Čína, pozn. red.), vlivný český konzervativec Jan Zahradil, je místopředseda vlivného výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod. A v této pozici byl schopný přispívat na obchodní rozhodování EU a získávat od Evropské komise citlivé dokumenty o vyjednávání,“ stojí v článku Politico.

Autor dále tvrdí, že tato skupina, která má 15 členů z 10 zemí, je pod pečlivým dohledem kvůli obavám z příliš silných vazeb na Peking a podporovat Čínu během obchodních jednání s Bruselem.

V reakci na tato obvinění Zahradil adresoval dopis předsedovi Evropského parlamentu Davidu Sassolimu, ve kterém prohlásil, že „článek je plný nepřímých obvinění, ošidných domněnek, a dokonce několika osobních útoků ze strany některých členů Evropského parlamentu“.

Zahradil dále podotýká, že činnost skupiny přátelství EU-Čína není v rozporu s oficiálními aktivitami Evropského parlamentu, jak naznačuje článek. Český europoslanec dále zdůraznil, že ve své funkci místopředsedy výboru pro mezinárodní obchod nemá na starosti čínskou složku a nikdy nežádal o poskytnutí utajených či důvěrných dokumentů, které by se týkaly Číny.

Článek rovněž obviňuje z vazeb na čínské úřady Zahradilova asistenta Gaia Lina, jenž je prvním čínským občanem zaměstnaným v Evropském parlamentu. Gai Lin působí na poloviční úvazek coby generální sekretář skupiny přátelství EU-Čína.

„Můj asistent je zaměstnán na poloviční úvazek jako akreditovaný asistent v EP s plným vědomým a povolením příslušných správních orgánů EP. Žije a pracuje v Bruselu přinejmenším posledních 14 let s plným vědomým a povolením příslušných belgických úřadů a splnil nutné bezpečnostní prověrky,“ uvádí dále Zahradil.

Podle českého europoslance se článek snaží podrýt jeho pověst a důvěryhodnost stejně jako význam neoficiálních skupin přátelství, které v Evropském parlamentu fungují i s dalšími zeměmi.

Skupina přátelství EU-Čína byla založena v roce 2006. Zahradil se jejím předsedou stal v roce 2019. Kvůli svým aktivitám a údajným vazbám na čínskou vládu je Zahradil kritizován i některými českými médii a sinology. Politico se ve svém článku například opírá o analýzu českého sinologického serveru Sinopsis.cz, který je financován americkou neziskovou organizací National Endowment for Democracy, jež primárně čerpá finance z amerického Kongresu.

„Kolem Číny se vytvořila naprosto paranoidní atmosféra. Přestává mě to bavit. Jak v 50.letech,“ poznamenal Zahradil na svém Twitteru.