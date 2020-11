Potrefená husa se vždycky ozve? Požadavek Zemana odhalit „ruské špiony“ vyděsil opozici. Už mluví o ústavní žalobě

O Zemanovu požadavku informoval Radiožurnál s odvoláním na „tři důvěryhodné a vysoce postavené zdroje“. Oficiální potvrzení o tom, že prezident chce znát jména ruských špionů a identitu Čechů, kteří spolupracují s ruskými zpravodajci, zatím nejsou.

Podle odborníků by prezident neměl být příjemce těchto informací a prezidentovi kritici mimo jiné poukazují, že v jeho okolí jsou nespolehliví lidé, kteří by tyto informace mohli vynést ven, či dokonce předat Rusku. Konkrétně mluví o hradním kancléři Vratislavovi Mynářovi i prezidentovu poradci Martinu Nejedlém. Oba totiž nemají bezpečnostní prověrku. Nejedlý navíc ve čtvrtek odletěl do Ruska na jednání se zástupci administrativy ruského prezidenta Vladimira Putina.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová obvinila Zemana, že ohrožuje bezpečnostní zájmy země a že on sám je oním špiónem.

„Zeman žádá po BIS jména ruských špionů v Česku. Pane Zemane, úplně bude stačit, když se kolem sebe rozhlédnete a pak se dotknete prstem nosu,“ napsala na Twitteru.

Zeman žádá po BIS jména ruských špionů v Česku.



Pane Zemane, úplně bude stačit, když se kolem sebe rozhlédnete a pak se dotknete prstem nosu. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) November 30, 2020

Pekarová Adamová dále naznačila, že po sněmovních volbách v příštím roce se podaří schválit ústavní žalobu na prezidenta.

„Senát už jednou ústavní žalobu na prezidenta republiky schválil. Prezidentovi obránci v PS – poslanci ANO, ČSSD, KSČM a SPD ji zamítli a nesou tak spoluvinu na tom, že ohrožuje bezpečnost naší země. Věřím, že většina ve Sněmovně bude příští rok jiná a pana Zemana už nebude krýt,“ vyjádřila naději politička.

Senát už jednou ústavní žalobu na prezidenta republiky schválil.

Prezidentovi obránci v PS - poslanci ANO, ČSSD, KSČM a SPD ji zamítli a nesou tak spoluvinu na tom, že ohrožuje bezpečnost naší země.



Věřím, že většina ve Sněmovně bude příští rok jiná a pana Zemana už nebude krýt. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) November 30, 2020

Její stranický kolega a šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek obvinil Zemana, že bojuje proti vlastní zpravodajské službě. Českou republiku označil za padlý stát.

„Prezident České republiky bojuje proti zpravodajské službě svého státu v zájmu cizí velmoci. Nic víc, nic méně. Přesto se ve sněmovně najde výrazná většina, u které mu to projde. Jsme padlý stát a cesta zpět mezi civilizované země bude těžká a dlouhá,“ dochází k neradostnému závěru Kalousek.

Prezident České republiky bojuje proti zpravodajské službě svého státu v zájmu cizí velmoci. Nic víc, nic méně. Přesto se ve sněmovně najde výrazná většina, u které mu to projde. Jsme padlý stát a cesta zpět mezi civilizované země bude těžká a dlouhá. https://t.co/ueA2TWd9ZE — Miroslav Kalousek (@kalousekm) November 30, 2020

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský obvinil prezidenta ze snahy oslabit české zpravodajské služby. Naopak BIS podle něj vykonává dobrou práci.

„Za prací BIS rozhodně stojím a úkoly prezidenta České republiky na dodání jmen ruských špionů je krok, který nelze ničím zdůvodnit. Osobně naprosto nesouhlasím s dlouhodobou snahou oslabit pozici českých zpravodajských služeb hlavou státu. Prezident by měl být se svým národem,“ napsal Zdechovský na Twitter.

Za prací @biscz rozhodně stojím a úkoly prezidenta České republiky na dodání jmen ruských špionů je krok, který nelze ničím zdůvodnit. Osobně naprosto nesouhlasím s dlouhodobou snahou oslabit pozici českých zpravodajských služeb hlavou státu. Prezident by měl být se svým národem. — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) November 30, 2020

Bývalý europoslanec Pavel Telička tvrdí, že ruští agenti se pohybují kolem Zemana, který již podle něj není schopen vykonávat svůj úřad.

„Zeman požaduje od BIS jména ruských špionů. A oni je neznají ‚diplomat‘ Nejedlý nebo bezprověrkový Mynář? Každopádně je to další důkaz, že Zeman není schopen zodpovědně vykonávat svůj úřad,“ poukázal bývalý europoslanec.

Zeman požaduje od BIS jména ruských špionů. A oni je neznají “diplomat” Nejedlý nebo bezprověrkový Mynář? Každopádně je to další důkaz, že Zeman není schopen zodpovědně vykonávat svůj úřad. — Pavel Telička (@Telicka) November 30, 2020

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka poukázal, že spolupráce mezi hlavou státu a bezpečnostními službami je žádaná. Není to ale případ České republiky, neboť by citlivé informace dostala „protistrana“.

„V normální zemi s normálním prezidentem by spolupráce prezidenta a BIS byla žádaná a nevzbuzovala by otazníky. V tomto případě je zde velké nebezpečí, že vyžádané informace o práci BIS dostanou do rukou lidé bez prověrky a protistrana!“ upozorňuje šéf lidovců.

V normalní zemi s normálním prezidentem by spolupráce prezidenta a BIS byla žádaná a nevzbuzovala by otazníky.

V tomto případě je zde velké nebezpečí, že vyžádáné informace o práci BIS dostanou do rukou lidé bez prověrky a protistrana! — Marian Jurečka (@MJureka) November 30, 2020

Mezitím Pirátský poslanec Jan Lipavský vyzval Senát, aby proti Zemanovi něco podnikl.

„K žádosti prezidenta Zemana o živé svazky BIS: měl by konat Senát,“ sdělil Pirát.

K žádosti prezidenta Zemana o živé svazky BIS: měl by konat Senát. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) November 30, 2020

Senátor Pavel Fischer ostatně již avizoval, že se horní komora bude věcí zabývat.

„Prezident uložil BIS úkol ve vztahu k Rusku, jímž může být ohrožena bezpečnost státu. Parlament má za úkol kontrolovat: schází se Stálá komise pro kontrolu BIS Sněmovny. Budeme o tom neprodleně jednat na senátním výboru pro bezpečnost,“ oznámil Fischer.

Prezident uložil @biscz úkol ve vztahu k Rusku, jímž může být ohrožena bezpečnost státu. Parlament má za úkol kontrolovat: schází se Stálá komise pro kontrolu BIS Sněmovny. Budeme o tom neprodleně jednat na senátním výboru pro bezpečnost. — Pavel Fischer (@PavelFischer) November 30, 2020

Další senátor, neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš se domnívá, že Zemanův požadavek je nebezpečný a mohl BIS zdiskreditovat. I on se domnívá, že prezidentovo okolí je plné ruskou agenturou.

„Miloš Zeman požaduje po BIS seznamy ruských špionů a jejich živých operací na našem území. Zcela absurdní a nebezpečný požadavek, který by tajnou službu úplně zdiskreditoval. Mimochodem, kolik lidí z prezidentova okolí by se na takovém seznamu ocitlo?“ položil si otázku Drahoš.

Miloš Zeman požaduje po BIS seznamy ruských špionů a jejich živých operací na našem území. Zcela absurdní a nebezpečný požadavek, který by tajnou službu úplně zdiskreditoval. Mimochodem, kolik lidí z prezidentova okolí by se na takovém seznamu ocitlo? — Jiří Drahoš (@jiridrahos1) November 30, 2020

Ani senátor Marek Hilšer není z prezidentova požadavku zcela nadšený. Obává se, že by jména ruských agentů v Česku mohla být vyzrazena Moskvě.

Pokud by BIS seznam prezidentovi předala, kolik prezidentových lidí se na něm najde? A máme jistotu, že ho Nejedlý neodveze rovnou Putinovi? https://t.co/y7lPUU9thH — Marek Hilšer (@MarekHilser) November 30, 2020

Kandidát za KDU-ČSL do Evropského parlamentu Hayato Okamura odsoudil prezidentův požadavek jako vlastizradu.

VELEZRÁDNÉ JEDNÁNÍ?

Proruský a pročínský prezident chce ochromit naši dobře fungující Bezpečnostní informační službu. Ta překáží při prosazování vlivu Kremlu a Pekingu v naší zemi.https://t.co/noH5BP91lA — Hayato Okamura (@HayatoOkamura) November 30, 2020

Nemohu potvrdit, reaguje Ovčáček

Podle informací Radiožurnálu se prezident zajímá o tři témata. Zaprvé jde o podrobnosti o ruských vlivových a infiltračních operacích a jejich aktérech. Dále chce Zeman vědět jména konkrétních ruských špionů na území ČR a identitu Čechů, kteří spolupracují s ruskými zpravodajci. Za třetí chce prezident získat poznatky o údajném praní špinavých peněz ruského organizovaného zločinu, na které upozorňují uniklé dokumenty z amerického úřadu na potírání finanční kriminality.

Sám Zeman je v dlouhodobém konfliktu se šéfem BIS Michalem Koudelkou, kterého odmítá povýšit do hodnosti generála. Zprávy kontrarozvědky opakovaně bagatelizoval. Je také skeptický vůči údajné aktivitě ruských a čínských zpravodajců v ČR.

Proti požadavku prezidenta se vyslovil i bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby, generál Andor Šándor, který upozornil, že to není v souladu se zákonem. Jména zpravodajců údajně nemá potřebu znát ani šéf tajné služby.

„Požadavek prezidenta Zemana, aby mu BIS sdělila jména ruských špionů a informace ze svých operací, je bezprecedentní. Domnívám se, že je i mimo zákon 153/94, který říká, že prezident je příjemcem zpráv od tajných služeb, které může úkolovat pouze s vědomím vlády. Navíc zákon říká, že BIS je podřízena vládě. Rovněž si dovolím tvrdit, že jména špionů obecně nemusí znát ani šéfové služeb, protože to k ničemu nepotřebují,“ uvedl Šándor na Facebooku.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ale informace zveřejněné v médiích nepotvrdil. Podle něj Kancelář prezidenta ČR jedná striktně podle zákona.

„Nemohu potvrdit zvěsti, které v souvislosti s utajovanými informacemi uvádějí s odkazem na anonymní zdroje některá média. Prezident republiky a Kancelář prezidenta republiky striktně dodržují zákon,“ napsal Ovčáček na Twitter.