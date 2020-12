Bezpečnostní výbor Sněmovny se může zabývat Zemanovými požadavky na BIS

Radiožurnál informoval včera o tom, že prezident Miloš Zeman žádá BIS o to, aby mu poskytla podrobnosti o operacích a lidech, kteří jsou spojení s činností ruských zpravodajských služeb v Česku. Jak se zdá, těmito úkoly by se mohl zabývat i bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny.

ČTK uvádí, že předseda Starostů Vít Rakušan navrhl šéfovi výboru Radkovi Kotenovi, aby se touto věcí bezpečnostní výbor zabýval. Podle slov Rakušana totiž může tento prezidentův požadavek ohrozit mezinárodní postavení kontrarozvědky.

„Poslal jsem panu předsedovi bezpečnostního výboru (Sněmovny) návrh, aby toto bylo projednáno i na nejbližším zasedání bezpečnostního výboru,“ konstatoval Rakušan.

Jak dále sdělil novinářům, prezident si tímto svým počínáním s Bezpečnostní informační službou „vyřizuje účty a osobní antipatie“, které chová k šéfovi služby – Michalovi Koudelkovi. Podle Rakušana může Zeman ohrozit postavení služby v mezinárodním prostředí tím, že žádá informace z „živých kauz“.

„Každá tajná služba na světě si logicky chrání své zdroje, dostáváme se do momentu, který může znamenat vážné bezpečnostní riziko pro ČR,“ dodal.

Zemanův požadavek

O Zemanově požadavku informoval Radiožurnál s odvoláním na „tři důvěryhodné a vysoce postavené zdroje“. Oficiální potvrzení o tom, že prezident chce znát jména ruských špionů a identitu Čechů, kteří spolupracují s ruskými zpravodajci, zatím nejsou.

Podle odborníků by prezident neměl být příjemce těchto informací a prezidentovi kritici mimo jiné poukazují, že v jeho okolí jsou nespolehliví lidé, kteří by tyto informace mohli vynést ven, či dokonce předat Rusku. Konkrétně mluví o hradním kancléři Vratislavovi Mynářovi i prezidentovu poradci Martinu Nejedlém. Oba totiž nemají bezpečnostní prověrku. Nejedlý navíc ve čtvrtek odletěl do Ruska na jednání se zástupci administrativy ruského prezidenta Vladimira Putina.

Podle informací Radiožurnálu se prezident zajímá o tři témata. Zaprvé jde o podrobnosti o ruských vlivových a infiltračních operacích a jejich aktérech. Dále chce Zeman vědět jména konkrétních ruských špionů na území ČR a identitu Čechů, kteří spolupracují s ruskými zpravodajci. Za třetí chce prezident získat poznatky o údajném praní špinavých peněz ruského organizovaného zločinu, na které upozorňují uniklé dokumenty z amerického úřadu na potírání finanční kriminality.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ale informace zveřejněné v médiích nepotvrdil. Podle něj Kancelář prezidenta ČR jedná striktně podle zákona.