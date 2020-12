Provede Fico referendum příští rok? Podpisy budou sbírat na přelomu ledna a února

Opoziční Směr-SD by se chtěl začít zabývat sběrem podpisů na provedení referenda o zkrácení volebního období Národní rady SR po začátku nového roku.

Na tiskové konferenci, která se konala ve středu, se předseda strany Roberta Fico zmínil, že to může být někdy na přelomu ledna a února. Proto chce Fico začít jednat s opozičními partnery, odboráři a také s důchodci či jinými skupinami.

Fico se zmínil, že by byl rád, kdyby v čele organizace referenda stál předseda mimoparlamentního Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Fico kladně hodnotí fakt, že opoziční poslanci podpořili program mimořádné schůze, která se konala ve středu. Podle něj je to dobrý začátek vzájemné spolupráce. „Využijeme období do Vánoc na diskusi. Petiční výbor by mohl začít fungovat na začátku roku 2021,“ dodal, že podpisy pak začnou sbírat v lednu nebo únoru.

Poslanci NR SR se ve středu nedohodli na programu mimořádné schůze. Tu inicioval Směr-SD s požadavkem schválení usnesení o provedení referenda. Občané se mají prostřednictvím referenda vyjádřit, zda souhlasí s tím, aby byl poslanci přijat ústavní zákon o zkrácení osmého volebního období NR RS. Parlamentní volby by tak proběhly do 30. června 2021.

Odmítnutí poslanců jednat o návrhu Směru-SD je Ficem kvalifikováno jako obava z politické konfrontace. „Rozpad vládní koalice je téměř nezvratný, protože mají strach, nemají argumenty,“ dodal Fico.

Hlavní představitelé Směru-SD se o vyhlášení referenda a předčasných parlamentních volbách na Slovensku zmiňovali již dříve. 11. listopadu Robert Fico oznámil, že v nejbližší době může opozice spustit sběr hlasů za účelem uspořádání referenda. Tehdy lídr Směru-SD Robert Fico prohlásil, že nevylučuje možnost usilovat o sběr podpisů na vyhlášení referenda o předčasných parlamentních volbách. Právě uspořádání referenda je jedinou reálnou možností donutit vládu Matoviče rezignovat. Ten podle Fica ve společnosti šíří nedůvěru a odpor vůči současné vládě.