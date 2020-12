„Já být diktátor jako Babiš, hned volám do redakce.“ Vávra to natřel novinářům a opozici. Ta prý je v prd…

Vávra na svém Facebooku okomentoval dnešní zprávu portálu Idnes o tom, že podle aktuálního průzkumu veřejného mínění by opozice měla většinu v Poslanecké sněmovně a měla by tak sílu „přetlačit“ ANO premiéra Andreje Babiše v možné koalici s jinými politickými subjekty.

„Sněmovní volby by vyhrálo vládní hnutí ANO, na druhém místě jsou podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění agentury Median Piráti. O třetí místo se dělí hnutí Starostů a nezávislých (STAN) s ODS. Sečtení preferencí podle současných i budoucích koalic ukazuje, že by parlamentní opozice představovaná pěticí stran porazila vládní formaci, která má podporu komunistů,“ píše portál ve svém článku.

„Zbožná přání“

„Mám rád zbožná přání. Mám takový pocit, že ráno byl u tohohle textu jiný titulek, nebo perex a sice, že opozice by měla většinu nad vládní koalicí, což je v zásadě pointa celého článku. Tak určitě,“ uvedl Vávra a dodal: „Je tu jen několik ALE. Aby to byla pravda, musela by „opozice“ utvořit funkční koalici. Tedy ODS se musí domluvit s levicovými Piráty například. K tomu ale může dojít teprve tehdy, pokud se do sněmovny dostane KDU, které v tom průzkumu má 4,5 % a nedostalo by se a pokud se dostane TOP09, které má přesně 5 % a balancuje na hraně taky.“

Vývojář počítačových her následně nabídl svoji verzi nadpisu, kterou by portál pro takovou zprávou podle jeho přesvědčení mohl použít.

„Takže titulek by stejně tak mohl být: Opozice je v pr.eli, KDU a TOP09 hrozí odchod ze sněmovny,“ napsal.

„A to je jen taková malá nepatrná ukázka toho, jak lze o stejné věci informovat dvěma naprosto protichůdnými způsoby a vyvolat ve čtenářích dvě naprosto odlišné reakce,“ myslí si Daniel Vávra.

Následně upozornil na skutečnost, že zpráva byla publikována médiích patřících premiérovi Andreji Babišovi.

„Podotýkám, že text vyšel v Babišových novinách a je mi skoro Babiše líto, že za tohle vyhodil takový prachy. Já být diktátor jako on, hned volám do redakce. I když teda, vzhledem ke změně titulku se to možná stalo,“ uzavřel svůj komentář slavný herní vývojář, o němž se v minulosti hovořilo jako o možném kandidátovi na prezidenta.

Průzkum veřejného mínění

Podle volebního modelu agentury Median pro listopad letošního roku by ve sněmovních volbách zvítězilo ANO Andreje Babiše se ziskem 28,5 % hlasů. Na druhém místě by se umístili Piráti se 14 %. Třetí by bylo STAN a ODS, obě strany se ziskem 10,5 %.