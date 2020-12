Horko v koalici: Pekarová je evropským občanem, ale já jsem Češka, vzkazuje oblastní předsedkyně ODS

Postupem času se ukazuje, že zdaleka ne všichni vidí vytvoření předvolební koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jako ten nejlepší politický tah. O svém nesouhlasu s rozhodnutím vedení ODS otevřeně promluvila i místostarostka městské části Praha 8 Vladimíra Ludková. Ta ve svém rozhovoru pro česká média dokonce tvrdí, že představa o nutnosti vytvořit tuto koalici byla vnucena ze strany předsedy ODS Petra Fialy.

„Mám s ní tedy z politiky zkušenost jako jedna z prvních. Od té doby se ještě vyšperkovala její levicová rétorika, kterou nám teď předvádí v různých bonmotech… Upřímně se jí děsím, protože její názory jsou pro mě levicové,“ vysvětluje důvod své nespokojenosti Ludková.

Na rozdíl od šéfa ODS, si Ludková nemyslí, že spolupráce s TOP 09 může občanským demokratům nějak prospět. Očekává spíš pravý opak – obává se totiž, že koalice dokonce nedokáže překročit 15% hranici potřebnou pro to, aby se dostala do Sněmovny. To ale není to jediné, co Ludkové na této kontroverzní koalici vadí. Nezamlouvají se jí rovněž ani ideologické postoje jejich nových partnerů z TOP 09, které považuje za levici. Navíc se podělila i o své osobní zkušenosti se šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou, s níž kdysi pracovala v radě městské části Praha 8.

Skeptický postoj pražské političky vůči této spolupráce se týká i programové roviny, kde podle ní mezi oběma stranami existuje velká mezera. Zjevně se to vztahuje i na otázky zahraniční politiky a vztahů s Evropskou unií. Podle Ludkové se totiž šéfka TOP 09 považuje především za evropskou političku, pro kterou je evropská identita přednostní.

„Tehdy často říkala, že ona je především evropským občanem a chce hájit práva evropského občana. Já jsem ale Češka a vstupovala jsem do politiky, abych hájila zájmy českých občanů,“ uvedla Ludková.

Je předvolební koalice opozičních stran životaschopná?

Otevřené vyjádření nespokojenosti političky z ODS ale nezůstalo bez povšimnutí samotné předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. Ta si však s odmítavým postojem Vladimíry Ludkové zjevně starosti nedělá. V jednom ze svých komentářů na Twitteru totiž místostarostku městské části Praha 8 označila za zhrzenou.

„Holt, vždy se objeví někdo zhrzený, s tím se nedá nic dělat. Nejzajímavější na tom je, jak velký prostor pí Ludková dostala v holdingovém tisku. Je za tím strach z naší koalice, z toho mám radost,“ sdělila Adamová.

Mě víc zaujal ten "argument" s penězi pro umělce namísto pro Hrad.😉



Holt vždy se objeví někdo zhrzený, s tím se nedá nic dělat.



Šéfka TOP 09 rovněž nevidí problém ani v ideologické či programové neshodě mezi danými stranami, před čímž varovala právě Vladimíra Ludková. Členka ODS si totiž myslí, že jediné, co tyto strany spojuje, je program Antibabiš, což je jenom dočasná spojka.

„ODS má různá křídla, ve velkých stranách na Západě běžnější věc než u nás. A holt je většinou viditelné, protože mediálně vděčné je křídlo, které je názorově radikálnější. Většinu ale reprezentuje zvolené vedení strany, a to má k názorům pí Ludkové daleko. Shodu jsme schopni nalézt,“ zachovává si optimismus Pekarová Adamová.