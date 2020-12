Důvod k zamyšlení pro Fialu. Na šéfa ODS se sype kritika i z vlastních řad

Tématem rozhovoru byla opatření proti koronaviru. Jak je známo, řada politiků ODS vládu ANO a ČSSD za udržování nouzového stavu kritizuje. Martin Kuba však přiznal, že by mu nevadilo, kdyby se prodloužil nouzový stav.

„O mně se dlouhodobě ví, že když mám na něco svůj názor, tak ho prostě říkám a je mi trochu jedno, co říká někdo jiný z ODS. Já myslím, že je důležité, aby politik o těch věcech přemýšlel a nebál se říkat svůj názor. Já nechci být členem strany, kde se řekne – tohle se říkat smí a tohle se říkat nesmí – já to dneska vidím jako hejtman,“ zdůraznil politik, který je povoláním lékař.

Na druhou stranu se Kuba domnívá, že vláda jedná chaoticky a to ve výsledku vyústí v to, že občané přestávají věřit opatřením vlády.

„V krizové situaci potřebujete, aby vám lidé věřili,“ poznamenal Kuba a doplnil, že lidé toto lídrovství ze současné vlády necítí.

Hejtman nehýří optimismem ani ze situace ODS.

„Já myslím, že ODS je už teď ve fázi, kdy měla dotahovat to vládní hnutí ANO. Byl by to tahoun na té středopravé části spektra. To se zatím neděje. Myslím, že je to na odpovědnosti současného vedení,“ podotkl.

Přeřekl se však, že nikomu nehodlá posílat vzkazy přes média, neboť je přesvědčen, že si tyto věci musí řešit strana sama.

Kromě toho Kuba otevřeně popsal své pocity a očekávaní spojená se stranou a misí politiky.

„V ODS mi teď trochu chybí ten jasný leadership. Představení toho našeho světa, který my neseme a chceme ho našim voličům nabídnout. To je podle mého podstata politiky. Já nejsem typ člověka, který by chtěl vytvářet politiku anti někdo. Já jsem typ chlapa, který kolem sebe chce vytvářet svět, který považuje za správný a s tím do té politiky jdu,“ zdůraznil.

Kuba se relativně kriticky vyslovil k tomu, že dnešní poslanci ODS kývli na Babišovo razantní snížení daní pro zaměstnance. Svůj názor zdůvodnil tím, že mu tam chybí šetření na straně státu, jeho zefektivnění.

Co se týče hejtmanovy představy situace po volbách, připouští lecjakou koalici.

Politik vyjádřil přesvědčení, že by ODS především v prvé řadě měla zabodovat ve sněmovních volbách a až po volbách jednat o koalicích. V tomto bodě zkušený politik nevylučuje ani koalici s ANO. Současně ukázal opatrnost v případě Pirátů. Na těchto obavách se podepsaly zkušenosti v Jihočeském kraji, kdy pirátští zastupitelé ne vždy hlasují jednotně a je složité se u nich dopátrat nějaké přehlednosti.

Co se týče politických ambicí politika, Kuba do sněmovny kandidovat neplánuje. Své poslání shledává v realizaci toho, co slíbil obyvatelům Jihočeského kraje.

„Nejsem japonská kalkulačka, abych měl osmnáct postů a třináct platů. Nepotřebuji v politice honit funkce,“ pronesl.