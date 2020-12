Zeman vyzval k podpoře Polska i Maďarska ve věci sporu s Evropskou komisí

Miloš Zeman přivítal na Pražském hradě polského prezidenta Dudu. Jednou z věcí, o níž jednali, byl současný konflikt mezi Polskem a Evropskou komisí.

„Seznámil jsem se se stanoviskem pana prezidenta Dudy ve věci sporu, který probíhá ohledně takzvaného ustanovení o porušování právního státu a jeho podmiňování ekonomickými otázkami,“ prohlásil na úvod svého projevu český státník.

Následně uvedl, že si váží Visegrádské skupiny. Jednota uvnitř V4, podle názoru prezidenta, vedla k tomu, že nepodařilo prosadit plány některých evropských politiků na rozmísťování migrantů ve všech členských státech.

„Chtěl bych úvodem předeslat, že si velice vážím hodnot Visegrádské skupiny a že považuji za nutné, aby se tyto hodnoty projevovaly i v dobách složitých. Visegrádská skupina právě tím, že byla jednotná, dosáhla úspěchu v odporu proti rozmisťování ilegálních migrantů. Dnes bychom měli být stejně jednotní v podpoře Polska, ale i Maďarska ve věci sporu s Evropskou komisí,“ uvedl Miloš Zeman.

Český prezident se poté pustil do Evropské komise. Tu označil za „pouhý“ úřednický nástroj EU.

„Chtěl bych říci to, co opakuji už několikrát, a sice že Evropská komise je administrativní úřednický orgán, že to není evropská vláda, že evropskou vládou je Evropská rada, a já vítám informaci pana prezidenta Dudy, podle níž na půdě Evropské rady a pod německým předsednictvím může dojít ke kompromisu, který by uspokojil zájmy jak polské, tak maďarské strany. Zůstáváme přáteli a snažíme se vzájemně podporovat,“ prohlásil Zeman v závěru svého projevu u příležitosti návštěvy jeho polského protějšku.

Rozpory v EU

Polsko a Maďarsko vyhrožují, že vetují rozpočet EU na příští rok kvůli podmíněnosti čerpání unijních peněz tím, co unie označuje za dodržování zásad právního státu.

Agentura Bloomberg dříve informovala, že Polsko a Maďarsko se dohodly s nyní předsedajícím Německem v Radě EU na stažení svého veta z plánu evropského rozpočtu na období 2021-2027.

O detailech dohody se ve zprávě nehovoří. Německá strana dosažení dohody nepotvrdila. Dokument, pokud existuje, má být ještě představen dalším zástupcům členských zemí EU během summitu v Bruselu, který se bude konat 10. a 11. prosince.