Holec: Co dělá Mikuláš Minář je reality show. Na nic podobného si zatím nikdo netroufl

Holec ve svém pořadu na youtube kanálu Xaver Live odpovídal na otázky sledujících. Jedna z nich směřovala i na nový politický projekt Mikuláše Mináře, který předtím šéfoval aktivistickému spolku Milion chvilek pro demokracii.

„Já jsem chtěl sám mluvit o Mikuláši Minářovi. Protože to byla asi největší událost posledního týdne. On po dlouhém odkládaní (…) představil svůj slavný projekt Lidé pro. Já jsem se koukal na to video a říkal jsem si: Tohle je buď jak by Vít Bárta dělal Věci veřejný, kdyby mu kmotr ODS Tomáš Hrdlička na to nedal ty miliony, nebo to byl pokus o resuscitaci České sody,“ uvedl novinář na adresu prezentačního videa Mikuláše Mináře.

„Já jsem vůbec nepochopil, co to vlastně má být. Říkal jsem si: Ten kluk to dotáhl ad-absurdum. To je vlastně jakási reality show. To není normální politický projekt, protože natočit takhle video a odstartovat tak politickou stranu – bez programu a bez ničeho… Říci: My jsme pro dobro (…) a víte co, my vám teď nic neřekneme, jak to dobro chceme páchat, ale až budeme mít 100 tisíc signatářů, tak začneme upouštět program. Pak bude další meta – 200 tisíc podpisů a stane se já nevím co,“ dodal Petr Holec.

Následně uvedl, že si není jistý tím, jak se podpisy budou shromažďovat, když už nyní je prý mezi podepsanými Václav Havel či šéf komunistů Vojtěch Filip.

„Je to neuvěřitelné. Tohle si zatím nikdo netroufl – vstoupit do politiky bez politiky, bez jakéhokoli politického programu (…). Pro mě to bylo úplně neuvěřitelné,“ prohlásil na Xaver Live.

Další kapitolou, která podle jeho názoru v novém projektu Mikuláše Mináře stojí za pozornost, jsou osobnosti, které do toho šly spolu s ním.

„Další jsou ty jeho osobnosti. Dana Drábová, šéfka úřadu pro atomovou bezpečnost, já si jí určitě vážím, odbornice, sympatická paní. Ale ona už kandiduje od roku 1998. V čem ona je nová? A v čem je to její dobro, to by mě zajímalo. Nyní už bývalý šéf Transparency International David Ondráčka. David Ondráčka je člověk, který pomohl Andreji Babišovi do politiky, protože tady i on patřil k těm tvářím toho svatého protikorupčního tažení, které začalo před 10 lety na vrcholu té kmotrovské dekadence ODS, která to pak odskákala v následujících volbách. A Andrej Babiš se toho chytil, dokázal to využít ze všech nejlíp a celé toto tažení si přivlastnil,“ uvedl Holec s tím, že díky tomu Babiš u voleb získal obrovskou voličskou podporu, jež ho katapultovala na přední politické posty v zemi.

„Tenhleten člověk (Ondráčka –red.) chce nyní kandidovat za projekt Lidé pro, který je primárně antibabišovský. (…) Celý program projektu Lidé pro je odstavit Andreje Babiše a jeho ANO od moci. To je jediný program. Já si říkám, dobře, člověk, který Andreji Babišovi nejdříve pomohl k moci, tak nyní bude jedním z těch, který mu bude pomáhat od moci. To je paráda,“ prohlásil.

„Jako zábava je to perfektní – realityshow,“ dodal Petr Holec na adresu Lidé pro.

„Ještě se mi líbí, a to je fakt komunistická strana z 50. let, kandidáty budou prověřovat a lustrovat psychologové, sociologové, lidé z korporátních lidských zdrojů. Takže nepůjde o to, zdali máte nějaké spřízněné politické přesvědčení, jak bývá zvykem, jestli alespoň věříte nějakým základním konturám té strany, ale půjdete prostě na pohovory, jako když chcete být manažerem (…) a je úplně jedno, co si myslíte,“ prohlásil novinář na Xaver Live.

„S Mikulášem Minářem začíná být skutečně velké legrace. (…) Mě se to líbí. Já si myslím, že nás čeká zábavná realityshow, která minimálně nějaký čas poběží,“ uzavřel své vyjádření na adresu politického snažení Mikuláše Mináře.

Lidé pro

Mikuláš Minář minulý týden představil svůj nový politický projekt nazvaný Lidé pro. V úvodním videu uvedl, že česká politika je v krizi a snahou jeho nového politického hnutí je tento stav napravit. Nepředstavil ale konkrétní politický program. Uvedl, že bude vznikat postupem času. Pro vznik programu má být využita „kolektivní moudrost expertů i obyčejných lidí“.