Šéf komunistů Filip potvrdil, že svou pozici obhajovat nehodlá

Předseda KSČM Vojtěch Filip v pátek na jednání výkonného výboru strany uvedl, že nehodlá obhajovat svou pozici. Vyplývá to z informací Práva.

„Dopisy rozvracejí stranu. Já taky dostávám dopisy, abych pokračoval, ale jsem pevně rozhodnut skončit. Vyzývám však kandidáty, aby se nehádali,“ měl říct podle Práva na výboru předseda Filip.

Připomeňme, že stranický sjezd měl proběhnout už na jaře, jeho svolání však překazila pandemie koronaviru, náhradní termín však také nevyšel. „Brno nám nabízelo sjezd v listopadu. Vyjednali jsme 28. březen,“ sdělil Petr Šimůnek, první místopředseda ÚV KSČM.

Sám Filip listopadový termín kritizoval. Uvedl, že on byl první, kterému se onen termín nelíbil. „Ale nesvolám zasedání, dokud to nepovolí hygiena. Nedovolím riziko pokuty tři miliony,“ dodal.

Na výboru zaznělo též to, že by se mohl sjezd konat online formou, tedy prostřednictvím videokonference. K tomu měl však námitky Filip, jelikož by se podle něj nezajistila tajná volba.

Funkce k dispozici

Připomeňme, že po senátních a krajských volbách se po poradě úzkého vedení strany Vojtěch Filip rozhodl, že on i místopředsedové strany dají na jednání Výkonného výboru KSČM k dispozici své funkce.

Toto rozhodnutí mělo být reakcí na výsledek senátních a krajských voleb. V těch totiž komunisté neuspěli. Nutno podotknout, že tehdy Vojtěch nevyloučil, že se na dalším sjezdu KSČM znovu bude ucházet o funkci předsedy strany.

Právě po skončení senátních a krajských voleb se nechal Vojtěch Filip slyšet, že se jedná pro stranu o velkou ztrátu a historický volební neúspěch.

„Je evidentní, že jsme v této zkoušce neobstáli. Mrzí mě to. Je mi líto, že naši kandidáti se nedostali do zastupitelstev v devíti krajích, a přitom odváděli poctivou práci. Je vidět, že budeme muset změnit strategii,“ konstatoval v rozhovoru pro Právo.

Dodal, že tento výsledek tak bude mít jistě dopad i do personálního obsazení. „Musíme připravit volené funkcionáře na to, že bychom měli dát funkce k dispozici výkonnému i ústřednímu výboru. Je to logický krok. Ale sedm týdnů před sjezdem nikdo nemůže utíkat,“ dodal tehdy.

Tehdy okomentoval také samotné výsledky voleb. Podle jeho mínění se objevuje všude kolem strach z pandemie a lidé tak nevnímají to, co KSČM pro voliče udělala. Dále konstatoval, že strana není dostatečně schopná reprezentovat svou práci. V neposlední řadě uvedl, že ztráta více než 130 tisíc hlasů je zapříčiněna tím, že k volbám přišli jiní voliči.