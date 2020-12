Soros je morálně na dně. Pro jeho rozhořčení stačil boj rodného Maďarska a Polska s EU kvůli rozpočtu

Dříve bylo informováno o tom, že Polsko a Maďarsko hrozily, že budou vetovat rozpočet EU na příští rok kvůli podmínce, která ukládala závazky plnit zásady právního státu. V opačném případě by finanční prostředky „netekly“.

„Předsedajícím Němcům se podařilo vyjednat kompromis. Polsko a Maďarsko tak navzdory otevřeným výhrůžkám, že přijdou o všechno, uspěly,“ napsal na svém Facebooku poslanec Evropského parlamentu Alexandr Vondra.

Bývalý ministr obrany ČR podrobil kritice členy Visegrádské skupiny, kteří obě země v tomto sporu nepodpořili.

„Považuji za chybu, že je Češi a Slováci (na rozdíl od Slovinska) v rámci Visegrádu explicitně nepodpořili. Bojovali totiž i za nás. Podmínka čerpání peněz z rozpočtu a fondů EU ,dodržováním právního státu‘ byla totiž formulována tak vágně a ideologicky, že by se v budoucnosti mohla obrátit i proti nám,“ zdůraznil europoslanec.

George Soros se každopádně domnívá, že Evropská unie čelí existenční hrozbě.

„Kleptokratický režim premiéra Viktora Orbána v Maďarsku a v menší míře i neliberální vláda Práva a spravedlnosti (PiS) v Polsku ostře zpochybňují hodnoty, na nichž byla Evropská unie postavena,“ zdůraznil Soros.

„Považovat jejich výzvu za legitimní politický postoj, který si zaslouží uznání a kompromisní řešení, přidá jen – a to masivně – k rizikům, kterým nyní EU čelí,“ doplnil.

Miliardář napsal, že chápe pod jakým tlakem je německá kancléřka Angela Merkelová. Ta po patnácti letech v nejvyšší politické funkci v září 2021 plánuje odejít do politického důchodu.

Vzhledem k tomu, že prezident Francie Emmanuel Macron je v současné době pohlcen bezpečnostními problémy ve své zemi, hlavním rozhodovatelem Evropské unie mělo být Německo.

„Též rozumím, že německá kancléřka nechce, aby další země, Maďarsko, oznámilo záměry o vystoupení z Evropské unie. To je údajně to, na co se Orbán v posledních dnech připravoval, jelikož jeho režim má velmi rozšířenou korupci, což by bylo proti podmínce ‚právního státu‘ EU pro vyplácení finančních prostředků Evropské unie,“ popsal svou vizi filantrop.

Soros považuje vyhrožovaní vetem rozpočtu za zoufalý hazard ze strany Orbána.

„Byl to ale bluf, jak by se tomu mělo říkat. Zdá se, že Merkelová bohužel propadla maďarskému a polskému vydírání,“ zdůraznil miliardář.

Podle jeho slov německá kancléřka přistoupila na kompromis s představiteli těchto „nepoctivých“ států Evropské unie. Dodal, že tato dohoda představuje to nejhorší z obou světů.

„Uniklé znění navrhovaného kompromisu, které má být začleněno do závěrečného prohlášení zasedání Evropské rady tento týden, má tři zásadní nedostatky,“ poznamenává Soros.

„Zaprvé prohlášení zásadně mění zamýšlené znění nařízení, na kterém se dohodly orgány EU 5. listopadu, což značně oslabuje podmíněnost právního státu,“ poukázal Soros.

Dále Soros vyzdvihl, že některá ustanovení dohody o podmíněnosti právního státu se zpozdí až o dva roky.

„Pro Orbána by to byla dobrá zpráva, protože by to odložilo jakékoli možné kroky až po příštích plánovaných maďarských parlamentních voleb v roce 2022,“ podotkl.

Soros připustil, že zmíněná lhůta by poskytla Orbánově straně Fidesz dostatek času na změnu maďarských zákonů a ústavních ustanovení.

„A nakonec, navrhované prohlášení ze summitu je případem, kdy Evropská rada jedná nad rámec svých pravomocí a omezuje schopnost Evropské komise interpretovat a jednat podle dohodnutých právních předpisů EU. Jedná se o nebezpečný precedens, protože snižuje právní nezávislost komise a může být velmi dobře v rozporu se Smlouvou o Evropské unii, přinejmenším v jejím duchu,“ podotkl filantrop.