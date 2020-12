V koalici to vře: Jděte, nouzový stav zvládneme bez vás, vzkázal Babiš Hamáčkovi

Koalici opět zasáhla další krize. Hamáček v pořadu Otázky Václava Moravce avizoval, že po skončení nouzového stavu bude se v ČSSD uvažovat o odchodu z vlády.

„Rozhodně ve vládě zůstaneme po dobu nouzového stavu, protože pokládat tu vládu v současné situaci považuju za nezodpovědné. Pak se poradíme co dál,“ řekl Hamáček.

„To, že se nám poprvé nepodařilo zabránit pravicovým experimentům, ke kterým hnutí ANO čas od času mělo tendenci, to je vážný signál, protože peníze budou chybět těm nejpotřebnějším,“ okomentoval Hamáček koaliční spor.

Vicepremiér kritizoval schválení daňového balíčku, který ruší superhrubou mzdu a mění daňové sazby.

V reakci na toto prohlášení premiér Andrej Babiš (ANO) pro ČTK uvedl, že sociální demokraté mohou odejít z vlády hned a ANO zvládne pandemii bez nich.

„Odchodu sociální demokracie z vlády rozhodně nebráníme. Nouzový stav zvládneme i bez jejich účasti ve vládě,“ napsal Babiš ČTK. Dodal, že vztahům ve vládě by naopak prospělo, kdyby někteří členové ČSSD „konečně přestali s vyvoláváním neustálých konfliktů“.

„Jestli má ČSSD se svou účastí v menšinové vládě problém, tak ať klidně odejde a přestanou o tom donekonečna mluvit,“ doplnil.

Daňový balíček kromě ANO podpořili i občanští demokraté, KSČM a SPD. O balíčku jednal Hamáček i s prezidentem Milošem Zemanem. Podle Hamáčka je prezident připraven původní návrh vetovat, neboť neobsahuje omezení platnosti změny daňových sazeb na dva roky. Zda Zeman podpoří senátní verzi, Hamáček neví.

Podle posledního volebního průzkumu agentury Kantar se na prvním místě stále drží hnutí ANO, které však podporu ztrácí. V listopadu by ho volilo 25 % lidí. Oproti říjnu tak ztratilo 2,5 procentního bodu. Následují Piráti s 20 %, což znamená pohoršení o jeden procentní bod. O jeden procentní bod se naopak polepšila třetí ODS, kterou by volilo 11,5 % dotázaných. Starostové a nezávislí (STAN) a hnutí SPD by získali 10,5 %. Na potřebnou pětiprocentní hranici dosahuje ještě TOP 09, která spolu s ODS a lidovci vytvořila předvolební koalici.

Sociální demokraté se sice polepšili o 1,5 procentního bodu, ale s 4,5 % by se v listopadu do Sněmovny nedostali, což platí i pro lidovce. Mimo dolní komoru parlamentu by zůstali i komunisté s 3,5 %.