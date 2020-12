Hamáček zařazuje zpátečku: Vyřiďte si to s Moravcem, vzkazuje. Ten mu útok záhy vrátil

Kauza podle Hamáčka vznikla tím, že se nebrání dotazům novinářů. Každá strana podle něj neustále promýšlí svou politiku a je to interní proces.

„My to téma neotevíráme, vyřiďte si to s panem (Václavem) Moravcem,“ odkázal na moderátora ČT. „Sociální demokracie si interní procesy zvládne sama. Až budu mít nějaké další informace, tak je sdělím,“ doplnil Hamáček.

Nyní ministr vnitra tvrdí, že sociální demokraté budou komunikovat veřejně, „až to uznáme za vhodné“. Jediný problém v koalici tak aktuálně vidí ve schválení daňového balíčku, který kromě ANO podpořily ODS, KSČM a SPD. ČSSD je podle něj autonomní a musí se ozvat, když s něčím nesouhlasí.

„Rozhodně ve vládě zůstaneme po dobu nouzového stavu, protože pokládat tu vládu v současné situaci považuji za nezodpovědné. Pak se poradíme, co dál,“ pronesl v neděli Hamáček.

Přitom v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce šéf ČSSD a vicepremiér Hamáček nevyloučil, že po skončení nouzového stavu může ČSSD vládu opustit.

Na tiskovou konferenci reagoval i sám Moravec, který naznačil, že za Hamáčkovu změnu názoru může nátlak premiéra.

„Řečeno s Petrem Čtvrtníčkem a jeho Českou sodou: ‚Příště si s panem vicepremiérem Janem Hamáčkem dáme několik desítek minut debatního lenošení.‘ A bude klid… Chudák pan vicepremiér to měl včera asi s panem premiérem těžké, hodit to na Moravce však na Úřadu vlády ČR zabírá,“ napsal novinář na Twitter.

Reakce Václava Moravce na prohlášení Jana Hamáčka

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli, v reakci na Hamáčkovu hrozbu ohledně odchodu z vlády, uvedl, že nouzový stav zvládnou i bez sociálních demokratů.

„Odchodu sociální demokracie z vlády rozhodně nebráníme. Nouzový stav zvládneme i bez jejich účasti ve vládě,“ napsal Babiš ČTK. Dodal, že vztahům ve vládě by naopak prospělo, kdyby někteří členové ČSSD „konečně přestali s vyvoláváním neustálých konfliktů“.

Co ještě vadí ČSSD?

Kromě daňového balíčku sociálním demokratům vadí i návrh ministerstva průmyslu a obchodu Národního plánu obnovy. Ten má za úkol vytyčit programy, kam půjdou peníze z evropského Fondu obnovy, na kterém se v červenci shodli lídři EU. Z celkové částky 750 miliard eur (asi 20 bilionů korun) na Česko připadne 182 miliard korun. Podle ČSSD má Národní plán pouze za úkol záplatovat nynější rozpočet.

„Je to přístup, s kterým souhlasit nemůžeme, je to zklamání, a nikoliv pomoc občanům země. Na místo investic do lidí vykrývá rozpočtové problémy některých ministerstev,“ uvedl na pondělní tiskové konferenci místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Podle aktuálního návrhu Národního plánu obnovy má být 118,1 miliardy určeno do pilíře s názvem Fyzická infrastruktura a zelená tranzice, který zahrnuje dopravu i přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. Necelých 32 miliard korun má jít na podporu podnikání v reakci na covid a 25 miliard na digitalizaci. Zhruba dalších 20 miliard má směřovat do oblasti vzdělání a trhu práce, asi 15 miliard do zdravotnictví a 12,5 miliardy do výzkumu a inovací.

Konečnou verzi dokumentu má Česko předložit do konce dubna příštího roku.