Hampl o zvolení Bidena prezidentem USA: Brutalita nové aristokracie poroste

„Jednotlivé státy USA včera vyslaly své volitele, čímž byl i formálně ukončen proces volby prezidenta. Příštím americkým prezidentem bude Joe Biden. Trump se může soudit ještě třeba celé roky, ale ztratilo to jakýkoliv význam,“ poznamenal Hampl k výsledkům prezidentských voleb v USA.

Ve svém příspěvku na Facebooku pak sociolog připomněl svou prognózu základních trendů, které budeme pozorovat během Bidenova prezidentství.

„Brutalita nové aristokracie poroste. Biden už dal opakovaně najevo, že jeho prioritou bude zahajování nových válek a podpora radikálních islámských skupin,“ poznamenal Hampl.

Sociolog se ovšem domnívá, že spolu s tím poroste také i „vnitřní slabost nové aristokracie“.

„Zkuste si představit, že by na Bidenově místě byl inteligentní energický člověk. O co horší by to ještě mohlo být,“ upozornil Hampl.

Sociolog kromě toho připomněl, že již dříve upozorňoval na to, že Donald Trump si vede podstatně hůře než v roce 2016, že vrší chyby a že jeho šance klesají. Pro většinu lidí však bylo úplně jasné, že Donald Trump drtivě zvítězí.

„Kolikrát jsem musel slyšet, že nerozumím, nepochopil jsem, nedokážu vidět a já nevím, co všechno,“ poznamenal Hampl.

Ale na dnešní omluvy těch, kteří mu dříve nevěřili, Hampl prý kašle.

„Kašlu na omluvy, ale bylo by skvělé, kdyby si aspoň někteří z těch lidí položili otázku: Proč jsem se mýlil? Jaké myšlenkové chyby se dopouštím? Jak mám příště přemýšlet, abych se té chyby vyvaroval?“ uzavřel celou věc český sociolog Petr Hampl.

Vítězství Bidena

Demokratický kandidát Joe Biden získal 306 hlasů volitelů, jako poslední byly započítány hlasy z Havaje. Demokratovi již dříve bylo přisouzeno 270 hlasů potřebných pro zvolení prezidentem, Trump získal 232 hlasů – přesně tolik, kolik předpovídala média řadu týdnů.

Hlasování volitelů potvrzuje vůli voličů vyjádřenou v rámci celostátního hlasování 3. listopadu v každém státě. K vítězství je třeba získat 270 hlasů volitelů z možných 538.

Hlasování volitelů činí výsledky voleb oficiálními, ovšem definitivní výsledek bude oznámen 6. ledna, kdy jej bude muset schválit společné zasedání Kongresu.

Biden ve svém komentáři výsledků voleb Trumpa vyzval, aby výsledky respektoval.

„306 hlasů volitelů – to je stejný počet hlasů volitelů, který Donald Trump a viceprezidente (Mike) Pence získali, když vyhráli v roce 2016. Tehdy prezident Trump označil počet volitelů, kterými byl zvolen, za debakl. Podle jeho vlastních standardů tyto výsledky představují jasné vítězství, zároveň si dovolím připustit, že jsou takovým i dnes,“ uvedl Biden.

Připomeňme, že se prezidentské volby ve Spojených státech konaly 3. listopadu, ale jejich definitivní výsledky byly voliteli oznámeny až nyní. Americká média již řadů týdnů informovala, že demokrat Biden získal dostatečné množství hlasů volitelů. Mnozí světoví lídři mu už poblahopřáli. Trump obviňuje své soupeře z pokusu „ukrást mu volby“. Prezidentův advokát Rudy Giuliani prohlásil, že porušení v průběhu voleb mělo systematický ráz. Úřadující šéf Bílého domu přitom už nařídil, aby bylo zahájeno předávání moci Bidenovi. Nový prezident složí přísahu 20. ledna 2021.!