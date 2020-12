Napětí kolem rozpočtu se stupňuje. Babiš vyzval opozici, aby odešla ze sálu. Odejděte z politiky, reagují na jeho slova

„Ze sálu odcházet nehodláme,“ okomentoval návrh premiéra šéf SPD Tomia Okamura.

A na Babišovu výzvu reagoval na sociální síti i Petr Fiala z ODS, a to následujícím příspěvkem:

„Nikdy neodejdeme. Slyšíte? Nikdy!“

„Pokud by měl někdo odcházet, tak to není opozice ze sálu, ale Andrej Babiš z politiky,“ vyslovil se k věci poslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil.

Pokud by měl někdo odcházet, tak to není opozice ze sálu, ale Andrej Babiš z politiky‼️😡 — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) December 16, 2020

„Premiér Babiš nemá ve Sněmovně většinu pro svůj návrh rozpočtu a neví kudy kam. Plačtivým tónem proto opozici vyzval, aby odešla ze sálu a nechala jeho rozpočet projít. Nepřichází v úvahu! Návrh státního rozpočtu na rok 2021 je naskrz špatný, nezodpovědný a zcela mimo realitu. To nejlepší co nyní může každý poslanec udělat, je zamítnout ho a donutit vládu přijít s něčím zodpovědnějším. A my to uděláme,“ stojí na facebookovém profilu hnutí TOP 09.

Nezávislý senátor Pavel Fischer na premiérovu výzvu opustit sál při hlasování a udělat tak něco pro občany reagoval následovně: „Mohl by něco udělat premiér? Třeba začít vládnout tak, aby nehrozila další destabilizace a úřednická vláda Miloše Zemana? Nebo řešit krizi? Jako občan bych to ocenil!“

Premiér vyzval opozici, aby odešla ze sálu při hlasování o rozpočtu. Prý mají něco udělat pro občany.



Mohl by něco udělat premiér? Třeba začít vládnout tak, aby nehrozila další destabilizace a úřednická vláda Miloše Zemana? Nebo řešit krizi? Jako občan bych to ocenil! — Pavel Fischer (@PavelFischer) December 16, 2020

Pirát Mikuláš Ferjenčík považuje návrh státního rozpočtu za cár papíru a členka hnutí Trikolóra Tereza Hyťhová označila prosbu premiéra za drzost.

Vypadá to tedy, že návrh rozpočtu se schodkem 320 miliard kromě poslanců ANO a ČSSD pravděpodobně nikdo nepodpoří.

Opoziční strany považují čísla v rozpočtu za nereálná a nelíbí se jim, že v něm nejsou zaneseny dopady vládního daňového balíčku, který počítá se zásadní změnou u daní z příjmu.

Komunistům se nelíbí rozpočet kvůli vysokým dotacím armády. Rozpočet jsou ochotni schválit jen v případě, že bude armádě odebráno 10 miliard, které se přesunou do rozpočtové rezervy.

„Nikdo nemůže očekávat, že by ČSSD škrty v obraně podpořila,“ vyjádřil se šéf ČSSD Jan Hamáček.

Avšak, vypadá to tak, že se komunisté s vládními stranami nedomluví.

Předseda SPD Tomio Okamura navrhuje vládě jednání o podpoře rozpočtu a mluví o řadě změn. Členům hnutí se například nelíbí podpora neziskových organizací, které jdou proti zájmům státu.

Poslanec KSČM Jiří Dolejš se zmínil, že komunisté zvažují možnost odejít ze sálu při hlasování a snížit tak kvórum. Ani to ale podle všeho nebude vládě stačit, aby mohla odsouhlasit rozpočet.

Musela by získat podporu aspoň jednoho opozičního poslance, nebo dosáhnout, aby dva jiní opustili jednací místnost.

Jestliže se vládě nepodaří odsouhlasit návrh státního rozpočtu, pak bude Česko hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Znamenalo by to, že každé ministerstvo by se muselo spokojit jen s jednou dvanáctinou svého rozpočtu z roku 2020, a to do doby schválení nového rozpočtu.

„Rozpočtové provizorium si nemůžeme dovolit,“ zdůraznila poslancům šéfka resortu financí Alena Schillerová.

Poslanci navrhují přesuny peněz v rozpočtu v objemu 280 miliard korun. Chtějí přidat na sociální služby, školy a kulturu. Prostředky plánují získat z agropotravinářských podpor, z dotací na obnovitelné zdroje nebo odvodů do Evropské unie.

První místopředseda ČSSD Roman Onderka se vyjádřil, že ČSSD po dohodě s Ano, podpoří dva pozměňovací návrhy. První návrh pojednává o navýšení prostředků pro ministerstvo kultury v objemu 300 milionů korun. Druhý návrh přidává 100 milionů korun horské službě.

Sněmovna přerušila schvalování rozpočtu do pátku

Jak informuje ČTK, po polední přestávce už Sněmovna o rozpočtu nejednala kvůli vyžádaným přestávkám na jednání poslaneckých klubů ANO, ČSSD a KSČM. Dalším postupem ve schvalování rozpočtu se nakonec zabývali členové vedení dolní komory.

Přerušení do pátečního rána navrhl s odvoláním na dohodu grémia místopředseda frakce ANO Roman Kubíček. Sněmovna návrh schválila hlasy 85 z 92 přítomných poslanců. Proti hlasovali jen dva poslanci ČSSD a nezařazení z Trikolóry a Jednotných.