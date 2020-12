„Připravujeme možné vystoupení Česka z Evropské unie.“ Vachatová z Trikolóry se pustila do EU a politických neziskovek

Politička v rozhovoru uvedla, že hnutí Trikolóra připravuje změny ve svém programu. Jednou ze změn by podle ní měla být i „možná příprava na odchod z Evropské unie“.

Moderátor XTV kontroval tím, že hnutí v minulosti uvádělo, že toto téma není pro Českou republiku aktuální.

„V době, kdy se toto téma diskutovalo, byla jiná situace. Od té doby se toho hodně stalo. Evropská unie se zaměřila velmi progresivisticky doleva, chrlí na nás obrovské množství nesmyslných zákonů. Z mého pohledu to skýtá mnohá nebezpečí. (…) Já nevidím jinou cestu, než otevřít diskuzi o vystoupení z Evropské unie,“ prohlásila.

„Neziskové organizace“

Dalším tématem bylo působení politických neziskových organizací na území Česka. Vachatová uvedla, že politické neziskové organizace mají vliv na to, že konzervativní myšlení začíná být politicky nekorektní.

„Politické neziskovky jsou často živeny ze státních peněz a z peněz evropských. Když se podíváme na dnešní politiku Evropské unie, tak ta je plná sluníčkářství, progresivistických ideologií a levičáckého zaměření. Tyto politické neziskovky přesně odpovídají jejímu směřování, je tudíž v jejich vlastním zájmu tyto politické neziskovky financovat,“ myslí si členka Trikolóry.

„Navíc je to pro ně velmi výhodné, protože to, co neprosadí Evropská unie svými politiky, tak přesouvá odpovědnost na politické neziskovky. Zatímco politiky v členských státech můžete během voleb převolit, tak ty politické neziskovky, respektive osoby stojící za politickými neziskovkami, nikoli. Tím pádem oni získávají obrovskou politickou moc, aniž by jim k tomu kdokoli z nás dal mandát,“ dodala.

Vachatová uvedla, že v současné době pracuje na internetových stránkách, které budou monitorovat činnost politických neziskových organizací spolu s lidmi, kteří za nimi stojí.

V souvislosti s činnostmi politických neziskových organizací Natálie Vachatová rovněž prohlásila, že podle jejího názoru by české školství, kde mnohé politické neziskovky působí, mělo zůstat zcela apolitické a věnovat se pouze vzdělávání dětí.

„Máme ve škole učit, co si děti mají myslet, nebo jak mají myslet?“ položila členka Trikolóry řečnickou otázku. „Mým osobním názorem je, že škola je instituce, která má být apolitická,“ konstatovala Natálie Vachatová.