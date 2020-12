Co stojí za návratem Rychetského do politiky? Míří na Hrad, domnívá se Benešová

Na otázku novináře Lidovek.cz. co si ministryně myslí o tom, že policie obvinila z korupce kromě Ivana Elischera také druhého soudce vrchního soudu Zdeňka Sováka, se Benešová zmínila, že to nevěstí nic dobrého. Co se týče Zdeňka Sováka, šéfka resortu spravedlnosti se domnívá, že kořeny jeho problémů je třeba hledat v hluboké historii.

Rovněž vyjádřila politování nad tím, že soudce odchází do důchodu s takovou ostudou, protože se jednalo o vynikajícího soudce, ke kterému jako státní zástupkyně chodila velice ráda. „Byl chytrý a ta jednání vedl úžasně. My státní zástupci jsme se doslova prali, abychom u něj mohli soudit, protože to byl koncert. A kde se stala ta chyba, že se takhle změnil? Nevím. Spoustu let jsem ho neviděla,“ zmínila se Benešová.

Na otázku, zda jde o pochybení jednotlivců nebo o problém v soudním systému, se Benešová vyjádřila v tom smyslu, že odpověď poskytne až výsledek policejního vyšetřování, které doposud trvá. Ministryně vyjádřila nespokojenost i s tím, že do médií unikají citlivé údaje z odposlechů. „To by se nemělo dít,“ řekla Benešová.

Zmínka padla i o tom, že předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nedávno v České televizi označil jarní zákaz vycestovat za absolutně protiústavní, a to nehledě na to, že Ústavní soud toto tvrzení odmítá. Benešová se o tomto vyjádření předsedy soudu vyjádřila i v rozhovoru pro Lidovky. „To, že pan předseda označil v televizi za protiústavní něco, co ale plénum ÚS za protiústavní neoznačilo, nepůsobí vůbec dobře. Sama jsem na to všechno zůstala koukat. Bylo to od pana předsedy překvapivé,“ řekla ministryně. „Od něj bych to opravdu nečekala,“ dodala.

Následně však ministryně novináře upozornila, že vyjádření předsedy bylo mnohem širší „Pan předseda v tom televizním rozhovoru také přes média kádroval našeho pana premiéra, a přitom kdyby se někdo podíval i do minulosti pana předsedy, tak by v ní také našel nějaké zádrhely. Byl také v komunistické straně, a teď ji hodnotí? Mě to jeho vyjádření hodně překvapilo,“ sdělila Benešová.

Šéfka resortu spravedlnosti si dále myslí, že slova Rychetského mají nějakou příčinu. „Myslím, že zahájil svou volební kampaň v cestě stát se příštím prezidentem republiky,“ podělila se s novináři o své odhady Benešová.