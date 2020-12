„Láska k vlasti je mimo mísu.“ Předseda TOP 09 v Brně prozradil, co mu vadí v trojkoalici

Připomeňme, že strany TOP 09, ODS, KDU-ČSL podepíší koaliční smlouvu a do příštích voleb tak půjdou jako trojkoalice. Jejím šéfem bude Petr Fiala. V současné době strany pracují na přípravě společného programu, ovšem ideová východiska jejich spolupráce už jsou známá. Zdá se ale, že ne úplně každý účastník koalice je s nimi zcela spokojen.

Vyplývá to z diskuze na Twitteru, kterou zahájil předseda hnutí Hlas Pavel Telička, když pozitivně ohodnotil konkurenčně vznikající koalici Pirátů a STAN.

„Pokud STAN a Pirátská strana skutečně mají v koaliční smlouvě euro a od záměru neuhnou, pak (smajlik thumbs up) za odvahu a prozíravost,“ pochválil koalici Telička.

Na jeho příspěvek následně zareagoval uživatel Twitteru Petr Gabat, který zdůraznil, že právě tohle proevropské zaměření politických stran považuje za zásadní, vzhledem k čemuž musel změnit svou volební preferenci, a to minimálně z toho důvodu, že v následujícím volebním období jím dříve volená strana TOP 09 již nebude prosazovat okamžité přijetí eura.

„Upozadil jsem pravicový/levicový a konzervativní/liberální, hlavní pro mě je proevropský/protievropský. Proto jsem včera přešel od TOP ke´STAN,“ oznámil Gabat.

Uživatel rovněž poznamenal, že trojkoalici by rád preferoval, ale kromě bodu „Antibabiš“ nevidí žádný jiný styčný bod.

Do této výměny názorů se pak zapojil i místostarosta a předseda TOP 09 v Brně Petr Kunc, který souhlasil s diskutujícími v tom, že koalici chybí výraznější proevropský postoj.

„Ano i mne velmi chybí akcent pro Evropu. Považuji to za chybu naši koalice, že na to rezignovala. Hesla jako „za lásku k vlasti” jsou úplně mimo mísu,“ napsal Kunc.

Předvolební koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL

Koaliční smlouva stran má být hotova do konce ledna, načež koalice během února představí svůj jediný středopravicový program.

„Ze všech stran cítím odhodlání, protože chceme porazit Babiše. Ale každý jsme museli někde ustoupit,“ prohlásil v rozhovoru pro Právu Czernin.

První místopředseda TOP 09 a senátor Tomáš Czernin k tomu poznamenal, že existuje shoda na reformě důchodového, sociálního a zdravotního systému, na zjednodušení sociálních dávek, ale také na tom, že některá témata, jako jsou například omezení či zákazu potratů nebo zavedení eura, budou tabu.

Základní součástí programu koalice také má být zjednodušení daňového systému, zavedení vysokorychlostního internetu všude v České republice a navýšení výdajů na obranu.

ODS,TOP 09 a KDU-ČSL mimoto slibují, že zabrání oligarchizaci politiky, ovlivňování soudní moci a také tomu, aby firmy z Ruska a Číny stavěly nové jaderné bloky v ČR.

Platí také, že TOP 09, ODS, KDU-ČSL budou kandidovat jako trojkoalice a nebudou muset zamlčet své značky. Ve Sněmovně tak budou mít po volbách tři samostatné politické kluby, a po volbách „pojedou na vlastní triko“, a to bez ohledu na to, zda budou ve vládě či v opozici.

Nicméně, pro vstup koalice do Sněmovny budou potřebovat, podle volebního zákona, přes 15 procent. Zmiňme, že pokud jde o KDU-ČSL a TOP 09, koalice je pro ně existenčně důležitá. Již delší dobu se totiž obě strany pohybují na pětiprocentní hranici, která je nutná pro vstup každé jednotlivé strany do Sněmovny. Občanští demokraté by jim tak mohli pomoci s tím, že z vrcholné politiky nevypadnou, ale existuje zde i jedno riziko, a sice, že je kandidáti ODS díky kroužkování přeskáčou a nakonec v dolní komoře neposílí, jak si od vzniklé koalice slibují.

Uveďme také, že v současné chvíli má TOP 09 sedm poslanců a lidovci deset. Při ustavení nové Sněmovny však strana k vytvoření klubu potřebuje jen tři poslance.